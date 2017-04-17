Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аналитики РАНХиГС прогнозируют рост экономики в 2017 году на 1,2%

Экономика и бизнес
17 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Эксперты также ожидают, что инфляция к концу 2018 г. будет ниже целевого значения в 4%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2017 году может составить 1,2%, в 2018 году - 1,8%. Такие данные приводятся в макроэкономическом прогнозе на 2017-2018 годы, подготовленном экспертами РАНХиГС, института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Смотрите также
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Новый прогноз МЭР: надежда на слабый рубль при устойчивом росте экономики

"В базовом сценарии мы ожидаем роста экономики в 2017-2018 гг. на 1,2-1,8% и инфляцию к концу 2018 г. ниже целевого значения в 4%", - отмечается в документе.

При составлении базового сценария прогноза экономического развития на ближайшие два года эксперты исходили из предположения, что среднегодовая цена на нефть составит $50/барр. в 2017 г. и поднимется до $60/барр. в 2018 г.

"Это предположение совпадает с тем, которое мы делали в нашем предыдущем прогнозе, и означает, что условия внешней торговли для российской экономики в ближайшие два года будут более благоприятными, чем в 2016 г.", - говорится в документе.

Макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы

Согласно базовому прогнозу экспертов, среднегодовой обменный курс рубля составит 59,2 руб./долл. в 2017 г. и 57,7 руб./долл. - в 2018 г. Реальный эффективный курс вырастет на 6,6% и 5,3% соответственно.

Кроме того, подготовлен альтернативный сценарий прогноза, предполагающий проведение в ближайшие два года политики ослабления национальной валюты и снижения номинального обменного курса рубля до 64,8 руб./долл. в 2017 г. и 70 руб./долл. в 2018 г.

"В этом сценарии национальная валюта будет ослабевать не только в номинальном, но и в реальном выражении. Падение реального эффективного курса рубля в 2017 г. составит 2,5%. Однако уже в 2018 г., несмотря на номинальное падение, реальный эффективный курс вырастет на 3,5% вследствие более высокого уровня инфляции в РФ", - говорится в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама