Аналитики РАНХиГС прогнозируют рост экономики в 2017 году на 1,2%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2017 году может составить 1,2%, в 2018 году - 1,8%. Такие данные приводятся в макроэкономическом прогнозе на 2017-2018 годы, подготовленном экспертами РАНХиГС, института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

"В базовом сценарии мы ожидаем роста экономики в 2017-2018 гг. на 1,2-1,8% и инфляцию к концу 2018 г. ниже целевого значения в 4%", - отмечается в документе.

При составлении базового сценария прогноза экономического развития на ближайшие два года эксперты исходили из предположения, что среднегодовая цена на нефть составит $50/барр. в 2017 г. и поднимется до $60/барр. в 2018 г.

"Это предположение совпадает с тем, которое мы делали в нашем предыдущем прогнозе, и означает, что условия внешней торговли для российской экономики в ближайшие два года будут более благоприятными, чем в 2016 г.", - говорится в документе.

Макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы

Согласно базовому прогнозу экспертов, среднегодовой обменный курс рубля составит 59,2 руб./долл. в 2017 г. и 57,7 руб./долл. - в 2018 г. Реальный эффективный курс вырастет на 6,6% и 5,3% соответственно.

Кроме того, подготовлен альтернативный сценарий прогноза, предполагающий проведение в ближайшие два года политики ослабления национальной валюты и снижения номинального обменного курса рубля до 64,8 руб./долл. в 2017 г. и 70 руб./долл. в 2018 г.

"В этом сценарии национальная валюта будет ослабевать не только в номинальном, но и в реальном выражении. Падение реального эффективного курса рубля в 2017 г. составит 2,5%. Однако уже в 2018 г., несмотря на номинальное падение, реальный эффективный курс вырастет на 3,5% вследствие более высокого уровня инфляции в РФ", - говорится в документе.