Матвиенко: до конца года будут запущены российско-саудовские проекты на $3 млрд

ЭР-РИЯД, 17 апреля. /ТАСС/. Совместные российско-саудовские проекты на $3 млрд должны быть запущены до конца текущего года. Об этом сообщила в понедельник на встрече с членами Российско-Саудовского делового совета председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Саудовской Аравии.

В ходе беседы она отметила, что, "хотя по объему торговли с Россией Саудовская Аравия занимает второе место среди арабских государств, объемы взаимного товарооборота в прошлом году существенно снизились". "Это не соответствует потенциалу, который есть у наших стран. Мы заинтересованы в расширении экономических связей", - подчеркнула спикер, которую цитирует пресс-служба Совфеда.

По мнению Матвиенко, наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, строительство танкеров, инвестиционное сотрудничество, сфера подготовки кадров.

Она также напомнила, что "Россия предоставляет своим партнерам большие возможности для развития бизнеса, инвестиций, парламент принял законы, улучшающие инвестиционный и деловой климат". В частности, по словам Матвиенко, "успешно взаимодействуют Российский фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд Саудовской Аравии". "Благодаря им, реализовано проектов общим объемом порядка $600 млн США. До конца этого года должны быть запущены проекты еще на $3 млрд", - информировала спикер.