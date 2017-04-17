Минпромторг поддержал инициативу Росстандарта о создании национальной системы сертификации

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддержал инициативу Росстандарта по созданию национальной системы сертификации на принципах добровольной ответственности. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания коллегии Росстандарта (Росстандарт находится в ведении Минпромторга).

"Последние два года мы ведем комплексную работу по контролю качества. В этом направлении эффективно действует и созданная нами система Роскачества, и Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в рамках которой внедряются новые подходы по противодействию контрафакту. Считаю также целесообразным поддержать инициативу Росстандарта в создании Национальной системы сертификации на принципах добровольного участия и ответственности", - сказал он.

По словам Мантурова, эта система "должна стать для отечественных производителей ключом не только к сердцу российских потребителей, но и к перспективным зарубежным рынкам".

Ранее Росстандарт предоставил свои наработки по созданию национальной системы сертификации. За основу формирования системы Росстандарт предлагал взять опыт системы ГОСТ Р. Вопрос о введении новой Национальной системы сертификации поднимался во время Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила в Екатеринбурге с 11 по 14 июля 2016 года. Тогда руководитель Росстандарта Алексей Абрамов подчеркнул, что в России необходимо создавать мощного игрока на рынке услуг по сертификации, конкурентоспособного также на мировом рынке, поэтому при разработке системы планируется использовать лучший мировой опыт для адаптации под российское законодательство.