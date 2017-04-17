Промпроизводство в России в I квартале выросло на 0,1%, в марте - на 0,8%

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - марте 2017 г. выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, в марте 2017 г. в годовом выражении рост составил 0,8%, говорится в материалах Росстата.
При этом, по сравнению с февралем текущего года промышленное производство в марте увеличилось на 12,7%.
В первом квартале 2017 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 1,2%, в сегменте обрабатывающих производств - было снижение на 0,8%. Производство и распределение электроэнергии и газа в январе - марте текущего года увеличилось на 1,3%. В марте 2017 г. в годовом выражении аналогичные показатели выросли на 0,2%, 1% и 0,4% соответственно.