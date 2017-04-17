Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов вышел из состава совета директоров АСВ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя Банка России Михаил Сухов вышел из состава совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"ЦБ уже заменил Сухова на Тулина (первый зампред ЦБ - прим. ред.), сейчас место Сухова занимает Тулин", - сообщил он, отвечая на вопрос о планируемых изменениях в составе совета директоров госкорпорации.

Как сообщалось ранее, Банк России 3 октября 2016 года объявил о перестановках в руководстве. В частности, зампред Банка России Михаил Сухов, курировавший в ЦБ банковский надзор, покинул свой пост.

Позднее глава ВТБ Андрей Костин пригласил Сухова на должность зампредправления кредитного учреждения.