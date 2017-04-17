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Прибыль фабрик "Красный Октябрь" и "Бабаевский" упала в несколько раз

Экономика и бизнес
17 апреля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Согласно данным отчетности компаний, в 2016 году чистая прибыль "Красного Октября" снизилась в 4,2 раза, прибыль концерна "Бабаевский" - в 2,9 раз
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ведущие фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" - "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" - значительно снизили чистую прибыль в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года, следует из данных бухгалтерской отчетности компаний.

Чистая прибыль "Красного Октября" за прошлый год сократилась в 4,2 раза, составив 139,8 млн рублей против 589,2 млн рублей в 2015 году. Выручка фабрики снизилась на 200 млн рублей, до 12 млрд рублей.

Чистая прибыль концерна "Бабаевский" в 2016 году сократилась в 2,9 раза, до 244,7 млн рублей в сравнении с 719,2 млн рублей в 2015 году. Выручка компании снизилась на 300 млн рублей, до 9,5 млрд рублей против 9,8 млрд рублей годом ранее.

Фабрика "Рот Фронт" сократила чистую прибыль в 2016 году на 21,4%, до 295,5 млн рублей. Выручка компании выросла на 1,2%, до 11,8 млрд рублей против 11,66 млрд рублей в 2015 году.

Холдинг "Объединенные кондитеры" (всего 19 фабрик, среди которых - "Рот Фронт", "Красный Октябрь", Кондитерский концерн "Бабаевский" и др.) является крупнейшим кондитерским сообществом в России и Восточной Европе. Производит кондитерские изделия под брендами "Аленка", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Красная шапочка", "Коровка", "Тульский пряник" и многими другими. По итогам 2016 года компания занимает 12% кондитерского рынка в РФ в натуральном выражении, в денежном - 14,1%. Холдинг поставляет продукцию за рубеж, в том числе в Китай и Европу.

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