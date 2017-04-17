Олег Иванов возглавил газовую дочернюю компанию "Роснефти" "РН-Газ"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генеральным директором "РН-Газ", "дочки" "Роснефти", которая объединяет ее газовые активы, назначен Олег Иванов, свидетельствуют данные системы СПАРК. На этой должности он сменил Александра Попова.

Одновременно с этим Олег Иванов возглавляет департамент планирования управления эффективностью и развития газового бизнеса "Роснефти".

В конце февраля вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщала, что "Роснефть" планирует ежегодный рост добычи газа до 2020 года на уровне не ниже 11%. Она также подчеркнула, что в четвертом квартале 2016 года "Роснефть" вышла на первое место в России по добыче газа среди независимых производителей, что позволило подняться на две позиции в мировом рейтинге и занять шестое место.

По ее словам, основным фактором роста стал проект "Роспан", добыча которого в прошлом году выросла в 1,5 раза - до 6,2 млрд кубометров. Выход проекта на полную мощность планируется в середине 2018 года.

Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам 2016 года вырос до 90% (88% в 2015 году) за счет запуска объектов подготовки газа, а также увеличения объема использования ПНГ вместо природного газа для выработки электроэнергии в "РН-Ванкор" ("дочка" "Роснефти", оператор освоения месторождений Ванкорского кластера).

Запасы газа "Роснефти" на конец 2016 года по российской классификации увеличились на 3% - до 7,7 трлн кубометров. Доля компании на внутреннем рынке газа составила порядка 18%. "Роснефть" осуществляет добычу газа посредством 30 дочерних обществ и совместных предприятий в Западной и Восточной Сибири, Центральной России, на юге европейской части России, Дальнем Востоке, а также во Вьетнаме и Венесуэле. Согласно стратегии по развитию газового бизнеса, "Роснефть" к 2020 году планирует выйти в лидеры среди независимых производителей газа с годовой добычей в 100 млрд кубометров.