Министр торговли США: говорить о заключении торгового соглашения с Японией пока рано

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр торговли США Уилбур Росс считает преждевременным говорить о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле с Японией. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Несколько преждевременно говорить, в какой форме будут проходить (японо-американские консультации)", - привела его слова газета "Никкэй". В то же время Росс подчеркнул, что США "хотят укреплять торговые отношения с Японией".

В свою очередь Сэко отметил, что им удалось провести "предметный, откровенный и практический разговор", в том числе относительно ситуации с торговлей в Азии, кибербезопасности и высококачественной инфраструктуры, отмечает агентство Kyodo. Отвечая на вопрос о дискуссии на тему заключения соглашения о свободной торговле, он заметил, что этот вопрос является предметом обсуждения в рамках экономического диалога, который позднее проведут вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо и вице-президент США Майкл Пенс.

Росс прибыл в Японию незадолго до Пенса, у которого на сегодня запланированы встречи с премьер-министром Синдзо Абэ и вице-премьером Таро Асо. Следующая встреча Росса и Сэко пройдет, как ожидается, в июне в Вашингтоне.

Япония и США в ходе намеченного первого раунда экономического диалога намерены обсуждать не разногласия, а перспективы сотрудничества, заявил сегодня вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо в преддверии встречи с Пенсом.

"Наши дискуссии направлены на активизацию сотрудничества, а не на (разрешение) разногласий", - привело его слова агентство Киодо. "Мы надеемся создать такой формат, который станет образцом для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.

Вице-президент США уже прибыл на американскую базу Ацуги в прилегающей к Токио префектуре Канагава. В ближайшие часы у него запланирована встреча с премьер- министром Синдзо Абэ, после чего состоится первый раунд экономического диалога под председательством Асо и Пенса.

Договоренность о начале консультаций по экономическим вопросам между Токио и Вашингтоном на уровне вторых лиц государств была достигнута в феврале этого года по итогам визита Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом. В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств. Как писали ранее японские СМИ, в ходе переговоров в Токио стороны не будут обсуждать конкретные вопросы, а лишь наметят темы для дальнейшей дискуссии.