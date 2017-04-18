Модернизация и рынки сбыта: как повысить производительность труда в России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Производительность труда в России существенно уступает эффективным мировым экономикам: Министерство экономического развития РФ связывает это с отсутствием у предприятий управленческих и технологических компетенций, а президент России Владимир Путин ранее выступил с призывом форсированно наращивать этот показатель на 5-6% в год.

Что сдерживает эффективность

Несмотря на то, что ведущие предприятия за счет своей политики повышения производительности труда планируют увеличить этот показатель на десятки процентов в ближайшие десятилетия, проблем в этом вопросе немало - как общих, так и отраслевых. Так, например, станкостроительную отрасль ограничивает политическая обстановка, а эффективность производства напрямую связана с востребованностью продукции - нельзя вкладывать средства в модернизацию оборудования, не будучи уверенным, что произведенный на нем товар будет продан.

"Станкостроительная отрасль успешно работает только в глобальном рынке. Против России действуют санкции, проблемно как приобретать оттуда, так и продавать туда", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС зампред Союза машиностроителей Свердловской области Александр Баландин. В то же время, по его словам, российский рынок за три года сократился с 5,5 до 3,5 тыс. станков, и экономическая целесообразность вложений в эффективность производства в настоящий момент не очень понятна.

В свою очередь в ПАО "Камаз" ТАСС сообщили, что росту производительности труда мешает действующее налоговое законодательство. "Не учитываются интересы определенных отраслей (например, наукоемких). Высокое налоговое бремя ведет к уменьшению количества предложений на рынке труда, способствует уходу работодателей в "тень". В результате рынок труда деформируется", - сообщили ТАСС в компании.

Не позволяет реализовывать многие инициативы и жесткое трудовое законодательство, но это, отмечают на предприятии, палка о двух концах - будь трудовой кодекс более гибким, он перестал бы защищать работников.

Модернизация и выплаты

Масштабную программу повышения производительности труда предложила общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России". Программа предполагает субсидирование предприятий на сумму около 140 млрд рублей, что принесет экономический эффект в размере 25 трлн рублей.

Из ответов представителей компаний, опрошенных ТАСС, можно сделать вывод, что работу они ведут в двух основных направлениях: техническая модернизация, а также обучение и стимулирование сотрудников. Так, новосибирская угледобывающая компания "Сибирский антрацит" для повышения эффективности труда модернизирует оборудование и обновляет парк горнотранспортной техники. "Например, в 2016 году производительность экскаваторного парка выросла на 15%, среднетехническая скорость автотранспорта - практически в 1,5 раза", - пояснили ТАСС в компании.

Кузбасский многопрофильный холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС), объединяющий горнодобывающие, машиностроительные, химические, строительные и сельскохозяйственные предприятия, в рамках социальных программ осуществляет выплаты отличившимся сотрудникам.

"Выплаты по итогам года, квартала, дополнительные премии за производственные показатели. Выплат для работников не так уж и мало: если посчитать все это к заработной плате, то это плюсом будет даже не 10%, это будет еще столько же", - сказал ТАСС президент СДС Михаил Федяев.

Свои плоды приносит и организация производства таким образом, чтобы оно было более эффективным. Так, саратовский производитель радиоэлектроники НПП "Алмаз" в одном из подразделений возродил схему бригадного подряда.

"Бригадный подряд распространяется не только на рабочих, но и на весь инженерно-технический состав, обеспечивающий работу комплексных бригад. Введено внешнее программирование, организована работа прогрессивного оборудования в круглосуточном режиме по скользящему графику. За пять лет за счет этих мероприятий производительность труда увеличилась не менее чем в 4 раза, снизилась трудоемкость изготовления деталей, соответственно снизилась и стоимость готовой продукции", - сообщил агентству генеральный директор предприятия Николай Бушуев.

Роль государства

Мнения о том, должно ли государство поддерживать предприятия, уделяющие должное внимание производительности труда, разделились. В ПАО "Камаз" считают, что России нужны федеральные целевые программы, которые могут включать субсидирование процентных ставок по кредитам или налоговые льготы.

Государству и без нас есть кого поддерживать. Если предприятие хорошо работает, есть прибыль, зачем его поддерживать? Наверное, есть другие предприятия, которые больше нуждаются в поддержке. Новые, открывающиеся предприятия, которые еще ничего не зарабатывают Михаил Федяев президент холдинга СДС

В свою очередь президент холдинга СДС Михаил Федяев считает, что поддерживать тех, кто работает хорошо, бессмысленно. "Государству и без нас есть кого поддерживать. Если предприятие хорошо работает, есть прибыль, зачем его поддерживать? Наверное, есть другие предприятия, которые больше нуждаются в поддержке. Новые, открывающиеся предприятия, которые еще ничего не зарабатывают", — сказал ТАСС Федяев.

Однако, отмечают представители промпредприятий, государство может решать более глобальные вопросы, которые в конечном итоге повлияют на производительность труда - например, развивать рынки сбыта.

"Если говорить о внутреннем рынке потребления цветных металлов, то в последние годы он практически не меняется, оставаясь в России довольно узким, слаборазвитым. По объему потребления меди на душу населения мы сильно отстаем от развитых стран. Внутренний рынок кабельно-проводниковой продукции наводнен фальсификатом. Экспорт готовой продукции не растет. Проблему низкой производительности труда можно решить только в связке с задачами по развитию рынков промышленной продукции - как внутреннего, так и внешних", - пояснил ТАСС генеральный директор Уральской горно- металлургической компании Андрей Козицын.

Александр Баландин также отмечает, что государство могло бы решать вопросы с трудоустройством сокращенных в ходе модернизации рабочих, о которых говорил Владимир Потанин. "Пик прогресса сейчас - это роботизация и "безлюдные" технологии. И в этом противоречие. Проводить технологическую модернизацию, наращивать производительность труда и одновременно увеличивать число рабочих мест, как правило, не получается", - заключил Баландин.

Безработные за полярным кругом

На проблему сокращения сотрудников в ходе повышения эффективности производства обращают внимание и на самом высоком уровне. Так, на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в марте свой доклад посвятил этой теме председатель правления ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

"Вообще высвобождающихся работников из сферы основного производства способна абсорбировать другая, новая экономика. В этом смысле людей надо к этому готовить. На этот счёт есть очень хорошие примеры. Например, мой коллега Алексей Мордашов, затевая масштабную модернизацию "Северстали" около 15 лет назад, инициировал создание некоммерческого партнёрства "Агентство развития Череповца". Деятельность этой организации позволила создать большое количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе, положительно повлияла на структуру налогов в городе", - заявил Потанин.

"Норильский никель" работает на арктических территориях, где вопрос трудоустройства стоит очень остро. Поэтому в своей деятельности компания придерживается тех же принципов, отметил Потанин. "При высвобождении работников из закрываемых вредных, устаревших производств мы, с одной стороны, проводим их переподготовку в нашем корпоративном университете, с другой стороны, в Агентстве развития Норильска пытаемся оживить городскую среду, чтобы она как-то втягивала этих людей", - резюмировал он.