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Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков по всей России

Экономика и бизнес
18 апреля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Клиенты Сбербанка смогут оформить кредит на рефинансирование ипотеки с консолидацией других потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России предложил услугу рефинансирования ипотечного кредита, позволяющую в том числе рефинансировать ипотеку других банков по всей России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк запустил продукт "Рефинансирование под залог недвижимости", который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты, и снизить по ним процентную ставку", - отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

По его словам, продукт дает возможность оформить кредит на рефинансирование ипотеки другого банка с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт, а также с предоставлением части денежных средств на личные цели.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели - от 11,15% до 11,65% годовых.

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