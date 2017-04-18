Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков по всей России

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России предложил услугу рефинансирования ипотечного кредита, позволяющую в том числе рефинансировать ипотеку других банков по всей России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк запустил продукт "Рефинансирование под залог недвижимости", который позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты, и снизить по ним процентную ставку", - отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.
По его словам, продукт дает возможность оформить кредит на рефинансирование ипотеки другого банка с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт, а также с предоставлением части денежных средств на личные цели.
При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели - от 11,15% до 11,65% годовых.