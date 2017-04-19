Есть чисто: как развивается рынок экопродуктов

Опасная еда, по данным Всемирной организации здравоохранения, может стать причиной более двухсот заболеваний — от расстройств пищеварительной системы до онкологии. По оценкам организации, каждый год 600 млн человек — почти каждый десятый житель планеты — заболевают по этой причине.

В последние годы во всем мире растет спрос на фрукты и овощи, мясо и молоко, произведенные в благополучной местности и не содержащие химических добавок, гормонов, антибиотиков и пестицидов. Покупателей не отпугивают даже более высокие цены на них.

Как развивается рынок экологически чистых продуктов в мире и в России — в материале ТАСС.

"Эко", "био" и "органик"

Разные страны используют различные названия таких продуктов. Самые распространенные термины — "эко", "био" и "органик". Объединяет их то, что все они обозначают продукты, произведенные в соответствии с экологическими стандартами. Такие стандарты исключают вредное воздействие на них на всех этапах по пути от фермы или сада к прилавку.

Согласно определению Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), в основе производства органических продуктов лежат четыре главных принципа:

Здоровье. Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты как единого целого. Поэтому при производстве экологически чистых продуктов питания следует избегать использования удобрений, пестицидов, лекарств для животных и пищевых добавок, которые могут вредить здоровью. Экология. Производители органической продукции должны защищать ландшафты, климат, биоразнообразие, воздух и воду. Аграрии должны учитывать циклы живых экосистем, следовать им и поддерживать их. Справедливость. Животные должны жить в тех условиях, которые соответствуют их физиологии и естественному поведению. Производство и торговля должны стремиться к открытости и справедливости и учитывать реальные экологические и социальные издержки. Забота. Управлять органическим земледелием нужно ответственно, чтобы защитить здоровье и благосостояние нынешнего и будущего поколений и окружающей среды.

Как развивается рынок экопродуктов

Розничные продажи органических продуктов питания и напитков превысили в 2015 году $81 млрд (€75 млрд или 4,5 трлн рублей) — это почти в четыре раза больше, чем было в 2000 году ($18 млрд). Об этом свидетельствует представленный в феврале 2017 года статистический обзор Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) и IFOAM, в основу которого положены как данные ведомств различных государств, так и информация, полученная от бизнеса. 90% продаж экопродуктов приходятся сегодня на Северную Америку и Европу. Спрос постепенно растет и в странах Азии, Латинской Америки и Африки, но в основном в этих регионах производство пока ориентировано на экспорт.

Сегодня органические продукты производятся на 1% всех сельхозугодий — 50,9 млн га. Крупнейшие территории приходятся на Австралию (22,7 млн га), Аргентину (3,1 млн га) и США (2 млн га).

Кто и почему выбирает экопродукты

Даже в странах Европы и Северной Америки экопродукты хоть и пользуются спросом, но не регулярным. Например, 89% французов, согласно исследованию Agence Bio, покупают чистые продукты, но только 37% делают это постоянно.

Выбор в пользу органических продуктов — обычно более дорогих по сравнению с традиционными — жители разных стран делают по разным причинам. Главная из них — забота о здоровье. Именно это называют в качестве основного мотива для покупок больше половины французов (63%). Германские потребители, озабоченные состоянием окружающей среды, покупают натуральные продукты, потому что их производство создает меньше загрязнений. Датчан волнует благосостояние животных, а жителей США — отсутствие в еде и напитках генетически модифицированных организмов.

Как развивается рынок экопродуктов в России

В России формирование рынка экологически чистых продуктов только начинается, и пока он мал. Объем рынка, согласно последнему исследованию FiBL и IFOAM, пока остается низким и составляет €120 млн (около 7 млрд рублей), а потребление экопродуктов на душу населения — €0,8 (около 48 рублей). Между тем тенденция к росту по этим параметрам прослеживается и у нас. В 2015 году в РФ более 385 тыс. га сельхозземель были задействованы в производстве органической продукции. Страна вошла в десятку государств с самым большим ростом этого сектора, обогнав Филиппины, Италию и Мадагаскар.

Развитию этого сегмента рынка в России мешают свои причины — в первую очередь отсутствие централизованных механизмов сертификации органических продуктов.

Несмотря на то, что сегодня, согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам, использовать термин "экологически чистый" на упаковке продукта без оснований нельзя, существуют многочисленные маркировки и сертификаты, заявляющие о том, что данный продукт изготовлен без использования пищевых добавок, синтетических удобрений и ГМО. Разобраться в них потребителю сложно, что дает возможность недобросовестным производителям обманывать покупателей с помощью такого явления, как greenwashing (буквально — "зеленое отмывание").

Но шаги к упорядочиванию этого сегмента рынка в России уже делаются. В частности, введен в действие ГОСТ, определяющий, что такое "органическое сельское хозяйство". Это "производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье человека и, принимая во внимание местные условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует компоненты, способные принести вред окружающей среде".

ГОСТ также уточняет, какие продукты могут считаться "органическими":

95% органического сырья — "переработанный органический продукт",

не менее 70% органического сырья — продукт, произведенный "с использованием органических ингредиентов",

менее 70% органического сырья — только отдельные ингредиенты, указанные в перечне компонентов продукта, могут быть помечены как "органические".

А с 1 января 2017 года в России введен национальный стандарт порядка проведения сертификации органической продукции, правда, пока добровольной.

"Накормить себя и других"

Установление единого регламента, помогающего потребителю сделать выбор в пользу настоящей органической продукции, открывает перспективы роста органического производства как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Наша страна, с учетом своих земельных и особенно водных ресурсов, способна накормить не только сама себя, считает президент РФ Владимир Путин. "Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растет", — заявил он в своем послании Федеральному собранию в декабре 2015 года.

Экологически чистые продукты питания могут стать выгодной статьей экспорта в другие страны, например в Китай.

КНР уже сейчас закупает много российских продуктов. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2015 году продовольственные поставки в Китай выросли на 27% — до $1,4 млрд. Китайцы предпочитают российские деликатесы, потому что в нашей стране более высокие требования к производству еды. Жители Китая высоко ценят российские продукты и полностью скупают для сбыта на внутреннем рынке продукцию некоторых дальневосточных заводов — производителей молочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, питьевой воды, рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В апреле этого года российские экологически чистые продовольственные товары представили на выставке в Пекине. Гости смогли попробовать российский мед, мороженое, шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия. Глава российской дипмиссии Андрей Денисов считает выставку полезной для расширения практического сотрудничества и поиска новых возможностей для развития кооперации между Россией и Китаем.