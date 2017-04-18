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Каждый десятый российский виноградник в 2016 году был заложен в Севастополе

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:31 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Согласно годовому отчету правительства Севастополя, в 2016 году с площади 4,3 тыс. га было собрано более 15 тыс. тонн винограда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Десятая часть всех новых виноградников, заложенных в России в 2016 году, приходится на территорию Севастополя. Об этом сообщил в Законодательном собрании города врио севастопольского губернатора Дмитрий Овсянников, представляя годовой отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год.

"Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики города, в 2016 в этой отрасли были достигнуты хорошие результаты. Урожайность винограда увеличился почти на 16%, заложены новые виноградники на площади 457 га, а всего в РФ в минувшем году было заложено около 5 тыс. га, это значит, что каждый десятый гектар новых виноградников - севастопольский", - сказал он.

По словам врио главы города, в 2016 году был обеспечен самый высокий за последние 25 лет уровень финансовой поддержки сельского хозяйства, он составил 367 млн рублей. Существенным направлением поддержки стало возмещение части затрат на обновление парка сельхозтехники, на это субъекты хозяйствования получили свыше 80 млн рублей, что позволило приобрести 119 единиц техники.

Согласно годовому отчету правительства Севастополя, в 2016 году с площади 4,3 тыс. га было собрано более 15 тыс. тонн винограда. За минувший год в Севастополе произведено и реализовано порядка 20 тыс. бутылок вина. Виноградарство и виноделие является приоритетным направлением развития сельского хозяйства в Севастополе, что, в частности, отражено в проекте стратегии социально экономического развития города до 2030 года, которую планируется принять в качестве регионального закона летом этого года.

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