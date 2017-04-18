"Пятерочка" уйдет от практики возврата непроданного хлеба производителям c 1 июня

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") намерена с 1 июня этого года полностью прекратить практику возврата непроданного хлеба производителям. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Часть поставщиков уже переведена на такую схему: в конце прошлого года X5 присоединилась к меморандуму Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Документ предполагает постепенный отказ от возврата нереализованного в рознице хлеба обратно производителям.
Помимо X5 к меморандуму присоединились такие крупные ритейлеры, как "Магнит", "Лента", Metro Cash&Carry, "Ашан", "Магнолия" и другие. Планируется, что переход на эту схему завершится в конце 2017 года, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев.
X5 тестировала новую схему в рамках пилотного проекта в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "(В рамках пилотного проекта) компании удалось свести к минимуму объемы нереализованной продукции. Остаток передается специализированным компаниям для утилизации", - сказал представитель компании. Утилизация непроданного хлеба в таком случае производится за счет ритейлера, уточнил он.
Старая же схема реализуется по модели обратного выкупа, когда производители заключают с продавцом договор покупки объема ранее непроданного хлеба и забирают его себе. Такой хлеб отправляется на переработку (например, для производства панировочных сухарей), а кондитерские изделия утилизируются.
Производители обратились в X5 с просьбой поиска оптимальной модели снижения возвратов хлеба, "столкнувшись со снижением прибыльности производства ввиду роста стоимости сырья и усиления конкуренции производителей из-за переизбытка мощностей", отмечают в пресс-службе ритейлера.
"В рамках пилотного проекта совместно с производителями обсуждались также оптимальные пути утилизации и переработки хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности, в частности, работа с животноводческими хозяйствами (переработка нереализованного хлеба на корм - прим. ред.) и современными технологиями переработки (совместно с Союзом экологов)", - сообщили в X5.
При этом стороны обсуждают дальнейшее совершенствование механизмов поставок. Например, предлагается увеличить частоту завоза хлеба в магазины и одновременно снизить объемы продукции, которые поставщики завозят за один раз.