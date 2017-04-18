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Акции РБК на Московской бирже выросли на 9%, подорожав за неделю на 25%

Экономика и бизнес
18 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
При этом 12 апреля акции РБК подорожали на 16,7% на фоне сообщений о возможной продаже медиахолдинга группой "Онэксим"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Акции РБК на торгах Московской биржи росли на 9,3%, до 8,485 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. При этом 12 апреля акции РБК подорожали на 16,7% на фоне сообщений о возможной продаже медиахолдинга группой "Онэксим". С 10 апреля акции РБК подорожали уже на 25,1%.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники на медиарынке сообщал, что "Онэксим" Михаила Прохорова ведет переговоры о продаже принадлежащего ей медиахолдинга РБК. По словам одного из собеседников агентства, активная фаза переговоров продолжается несколько недель, однако решения о продаже пока нет. Другой источник подтвердил ТАСС, что переговоры есть, и покупатель проявляет большую активность.

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой, журналом и телеканалом. Летом 2009 года акционеры РБК договорились о продаже допэмиссии акций объемом 51% группе "Онэксим" за $80 млн  для реструктуризации долга (на конец августа 2009 года общий долг РБК достигал $207 млн). Летом 2010 года сделка о выкупе контроля в РБК была закрыта.

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