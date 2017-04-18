Сбербанк начал рассчитывать уровень проникновения цифровых технологий в жизнь россиян

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Sberbank CIB (корпоративно- инвестиционное подразделение Сбербанка) запустил "Цифровой индекс Иванова", который будет рассчитывать уровень проникновения цифровых технологий в жизнь россиян. Об этом сообщили топ-менеджеры банка на пресс-конференции.

Иванов - это среднестатистический россиянин в возрасте 14-64 лет, проживающий в городе с населением более 100 000 человек. "Одна из целей индекса - определить перспективные направления развития новой экономики. Довольно широкий круг бизнесменов, которые ориентированы на новую экономику, смогут использовать этот индекс, чтобы понимать, в каких направлениях работать. Кроме того, индекс позволяет оценить позицию России в мире по отдельным блокам", - объяснил руководитель аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин.

"В России, пожалуй, нет похожих индексов. Есть различные индексы цифровизации, например цифровой безопасности и цифровой грамотности, но они не такие комплексные, как "Цифровой индекс Иванова", - добавила старший аналитик Светлана Суханова.

Первое значение "Цифрового индекса Иванова" составляет 51%. Это значение отражает переломный момент в проникновении цифровых технологий в жизнь Ивановых, говорится в презентации Sberbank CIB: с одной стороны, у многих россиян есть технические возможности попробовать те или иные цифровые продукты, с другой стороны - есть большой потенциал дальнейшего роста и проникновения технологий.

Индекс состоит из пяти блоков: доступ в интернет, человеческий капитал, пользование интернетом, платные сервисы и электронное правительство. У каждого из этих блоков есть свой вес в индексе и свое нормированное значение - оно отражает, насколько далек путь Ивановых от текущего минимума к возможному максимуму.

Нормированное значение доступа в интернет составляет 58% (вес в индекс 0,23), человеческого капитала - 45% (0,27), пользования интернетом - 52% (0,24), коммерческих сервисов - 40% (0,15) и электронного правительства - 61% (0,11). Наибольший потенциал роста у тех блоков, чье значение ниже 50%.