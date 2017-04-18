Долю малых и средних предприятий при выполнении ГОЗ увеличат с 3 до 15%

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), в перспективе будет увеличена до 15%, сообщил начальник отдела национальной безопасности Аналитического управления Совета Федерации РФ Вадим Кравченко.
"На данный момент доля малых и средних предприятий в исполнении гособоронзаказа не превышает 2-3%. В дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 15%", - сказал Кравченко.
Он отметил, что в странах Евросоюза доля таких предприятий в среднем составляет порядка 20%, а в США - более 40%.