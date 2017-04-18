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МВФ ожидает в 2017-2018 гг. сохранения нефтяных цен на уровне около $55 за баррель

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Согласно документы, в 2017 году стоимость барреля нефти достигнет $55,23 за баррель, в 2018 году - снизится до $55,06
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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сохранения нефтяных цен на мировых рынках в 2017-2018 гг. вблизи отметки в $55 за баррель. Об этом свидетельствует новый прогнозно-аналитический доклад фонда по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, распространенный во вторник в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Согласно документу, цена за баррель нефти в 2016 г. в среднем составляла $42,84. Ожидается, что в 2017 г. она достигнет $55,23 за баррель, а в 2018 г. - чуть снизится до $55,06 за баррель.

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Прогноз цены на нефть МВФ рассчитывает, исходя из среднего арифметического стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов этого вида сырья.

Особый раздел доклада объемом около 10 страниц посвящен "развитию событий на сырьевых рынках и прогнозам на будущее, с особым акцентом на роли технологий и нетрадиционных источников на глобальном нефтяном рынке".

Признавая, что "развитие нетрадиционных источников по сути своей неопределенно", т.е. непредсказуемо, авторы доклада, тем не менее, дают некоторые прогнозы. "Несмотря на неопределенность вокруг технологических улучшений и недавней договоренности в ОПЕК, перебалансировка предложения нефти в соответствии со спросом и при стабильных ценах будет зависеть от перспектив (использования) нетрадиционных источников", - пишут они.

На их взгляд, "договорное сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день сроком на 6 месяцев в принципе поможет перебалансировать рынок к концу 2017 г. и устранить избыток предложения, оцениваемый сейчас немногим менее чем в 1 млн баррелей в день".

"Годовой рост спроса на нефть, обычно оцениваемый в 1,2 млн баррелей в день, будет в ближайшие несколько лет удовлетворяться за счет нетрадиционных источников - прежде всего за счет создаваемых сейчас ресурсов (извлечения) глубоководной и сверхглубоководной нефти, нефтеносных песков, тяжелой и сверхтяжелой нефти", - указывают авторы доклада.

"Если бы не было сланцев, истощение запасов и последствия слабых инвестиций через несколько лет стали бы сильно толкать цены вверх, - пишут они. - Вместо этого при новой норме на нефтяном рынке умеренный рост цен станет дополнительно стимулировать добычу сланцевой нефти. В результате предложение сланцевой нефти поможет несколько смягчить скачек цен, который в противном случае был бы резким. В среднесрочной перспективе в условиях дальнейшего роста цен возобновится техническое совершенствование (методов) нетрадиционной добычи, что, в конечном счете, даст толчок для очередного ценового цикла".

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