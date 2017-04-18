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Выплаты вкладчикам Татагропромбанка составят 1,7 млрд руб.

Экономика и бизнес
18 апреля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
За выплатами могут обратиться порядка 3,24 тыс. вкладчиков
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам татарстанского Татагропромбанка, у которого 5 апреля была отозвана лицензия, составят около 1,66 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 3,24 тыс. вкладчиков, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через банк "Ак Барс", назначенный банком- агентом, с 19 апреля 2017 года по 19 апреля 2018 года.

Банк России 5 апреля отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Из-за доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий, отрицательный капитал Татагропромбанка достиг 600 млн рублей.

Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе РФ.

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