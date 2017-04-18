Выплаты вкладчикам Татагропромбанка составят 1,7 млрд руб.

Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС запущена с мыса КанавералКосмос 18 апреля, 18:16
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растратеПроисшествия 18 апреля, 18:08
Не экономить на гостях: отели РФ выполнят новые требования защищенностиОбщество 18 апреля, 18:07
Бизнесмен Амунц приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о хищении 29 млрд руб. у МежпромбанкаПроисшествия 18 апреля, 18:05
Горнолыжник Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезонСпорт 18 апреля, 18:02
СМИ: вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы в ШтутгартеСпорт 18 апреля, 18:00
ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 18 апреля, 17:54
Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношенияСпорт 18 апреля, 17:43
Росавиация назвала "овербукинг" причиной отказа "Победы" в перевозке ребенка с ДЦПОбщество 18 апреля, 17:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам татарстанского Татагропромбанка, у которого 5 апреля была отозвана лицензия, составят около 1,66 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 3,24 тыс. вкладчиков, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через банк "Ак Барс", назначенный банком- агентом, с 19 апреля 2017 года по 19 апреля 2018 года.
Банк России 5 апреля отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Из-за доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий, отрицательный капитал Татагропромбанка достиг 600 млн рублей.
Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе РФ.