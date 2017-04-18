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"Дочка" Сбербанка может оспорить запрет на использование своих торговых марок на Украине

Экономика и бизнес
18 апреля, 19:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, апреля. /ТАСС
Данное решение суда еще не вступило в силу
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КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. "Дочка" российского Сбербанка может подать апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о признании недействительными на Украине 10 торговых марок банка. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе центрального офиса дочернего финучреждения в Киеве.

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"Данное решение суда не вступило в силу. ПАО "Сбербанк" ("дочка" Сбербанка РФ - прим. ТАСС) имеет право подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, что является основанием пересмотра упомянутого решения судом высшей инстанции", - отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба украинского Ощадбанка (Государственного сберегательного банка Украины) сообщила, что Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому 10 торговых марок российского Сбербанка признаны на Украине недействительными. Кроме того, суд лишил Сбербанк доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

Иск в суд о защите своей торговой марки ("Сбербанк") Ощадбанк подал еще 15 января 2016 года. Государственный сберегательный банк Украины в своем иске заявил, что является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории страны, а также считает незаконным переименование ПАО "Дочерний банк "Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" (Киев). Ощадбанк уточнил, что его свидетельства на торговую марку "Ощадбанк" датированы 2003 годом, "Сбербанк" - 2007 годом и Oschadbank - 2015 годом.

Операция по переименованию ПАО "Дочерний банк "Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" была проведена в госреестре 26 ноября 2015 года. Единственным собственником Сбербанка остается ПАО "Сбербанк России" (Москва). "Дочка" российского банка объяснила свое решение приведением в соответствие с зарегистрированным в 2015 году наименованием материнского юридического лица.

ПАО "Сбербанк" (ранее - банк "НРБ") основан в 2001 году. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 октября 2015 года по размеру общих активов банк занимал пятое место (53,75 млрд гривен) среди 123 действовавших в стране банков. Ощадбанк, 100 процентов акций которого принадлежат государству, основан в 1991 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (156,596 млрд гривен) среди 123 действовавших в стране банков.

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