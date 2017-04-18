Эксперт МВФ: Трамп точнее Международного валютного фонда предсказал последствия Brexit

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Экономика Великобритании уверенно растет, невзирая на последствия Brexit, т.е. решения о выходе страны из ЕС, в основном из-за устойчивости потребительского спроса. Такое пояснение дал корреспонденту ТАСС заместитель главного экономиста МВФ Джан-Мария Милези-Ферретти. Он прокомментировал данные нового обзорно-аналитического доклада Фонда, согласно которому в Соединенном Королевстве ожидается в нынешнем году экономический рост на 2,0% ВВП. Это на полпроцента больше, чем Фонд предсказывал в январе нынешнего года, а по сравнению с прошлогодней октябрьской оценкой новый прогноз для Великобритании улучшен почти на целый процент.

Нынешний президент США Дональд Трамп еще в ходе прошлогодней предвыборной кампании говорил, что Brexit "пойдет на пользу" британцам. МВФ со своей стороны предупреждал о потенциально тяжелых экономических последствиях такого шага. Получается, что нынешние оценки и прогнозы Фонда подтверждают правоту Трампа, а не специалистов самого МВФ.

"Отличие от того, что мы прогнозировали, заключается в поведении потребителей", - сказал Милези-Ферретти, не признавая прямо ошибки. "Инвестиции сокращаются довольно резко, но потребление более устойчиво", - пояснил он. "Оборотной стороной этого является значительное сокращение сбережений", - добавил специалист. На собственный вопрос, сохранятся ли эти тенденции, он ответил: "Скорее всего - нет, потому что рано или поздно потребителям придется выравнивать свои балансы".

"Ясно, что у (британской) экономики набранные обороты были выше, чем нам казалось в момент голосования, - признал собеседник, имея в виду референдум о членстве страны в ЕС. - Это, конечно, один из факторов. А еще один фактор - на редкость позитивный настрой рынков".

Не считая падения курса фунта стерлингов сразу после голосования, "в остальном глобальные рынки отреагировали весьма и весьма оптимистично", - напомнил Милези-Ферретти. "Трудно избавиться от впечатления, что именно поэтому и потребители решили, что мир вокруг них не рушится", - добавил он.

Тем не менее сам он, по его словам, и доныне сохраняет уверенность в том, что "опасения по поводу реакции рынков изначально были совершенно обоснованными". "Несколькими месяцами ранее на рынках происходили крупные потрясения из- за гораздо менее серьезных причин, - указал авторитетный экономист. - Получается, что порой рынки совершенно спокойно воспринимают весьма серьезные вещи, а в другие моменты поддаются нервозности из-за сравнительных пустяков... И какой будет реакция в каждом конкретном случае, предсказать очень трудно".