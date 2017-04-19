Кабмин выделит 123,7 млн руб. на строительство свинокомплекса в Хабаровском крае

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит субсидии в размере 123,7 млн рублей на строительство свиноводческого комплекса в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Перечень дополнен новым инвестиционным проектом по строительству свиноводческого комплекса по производству до 70 тыс. голов в год в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края", - говорится в справке к документу. Согласно распоряжению, предельный общий объем субсидий инвестору на этот проект составит 123,7 млн руб.
Кроме того, правительство определило объем субсидий для инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке, в размере 34 млрд рублей на 2017-2019 гг.
Ранее сообщалось, что правительство Амурской области подписало соглашение с компанией "Скифагро" о строительстве свинокомплекса на 70 тыс. голов, инвестиции в который составят 2 млрд рублей. Начать строительство планируется в 2018 году.