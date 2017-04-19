РАЭК: доля цифровой экономики в ВВП России в 2016 г. выросла до 2,8%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Цифровая экономика по итогам 2016 г. составляет 2,8% ВВП России, в то время как в 2015 г. на нее приходилось 2,3% ВВП. Такие результаты исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) озвучил ее директор Сергей Плуготаренко в ходе российского интернет-форума "РИФ+КИБ 2017".

Под цифровой экономикой России понимаются сегменты рынка, в которых добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий. Цифровая экономика включает в себя четыре уровня - это собственно технологические компании, поставщики для этих компаний, а также уровни снижения издержек компаний других (кроме IT) секторов экономики за счет использования цифровых технологий и повышения качества жизни граждан.

По словам Плуготаренко, на все интернет-зависимые рынки приходится 19% ВВП.

Цифровая экономика включает в себя восемь так называемых "хабов" - сегментов: государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, образование и кадры, а также стартапы. "Это 8 сегментов экономики, вокруг которых, я уверен, мы в ближайшие годы будем строить всю нашу измерительную практику", - сказал Плуготаренко.

Самым крупным является сегмент инфраструктуры и программного обеспечения (с учетом телекома) - он оценивается в 2 трлн руб. Второе место занимает электронная коммерция, объем этого сегмента - 1,238 трлн руб.

Объем сегмента "маркетинг и реклама" составляет 171 млрд руб. (из которых 136 млрд руб. - интернет-реклама). На цифровой контент приходится 63 млрд руб.

Согласно данным РАЭК, в российской сфере ИТ работают 2,5 млн человек (годом ранее было 2 млн человек).