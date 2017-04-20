Импортозамещение по-американски: поможет ли протекционизм экономике США

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно больше товаров выходило с прекрасным ярлыком: "Сделано в США", — заявил президент Дональд Трамп на церемонии подписания указа Buy American and Hire American ("Покупай американское и нанимай американцев"). — Слишком долго мы смотрели на то, как наши фабрики закрываются, а рабочие места утекают за тридевять земель". Сможет ли протекционизм привести к "большему процветанию и укреплению Америки", как обещает глава Белого дома?

Трамп уверен, что США слишком много импортируют товаров из-за рубежа и слишком мало экспортируют. К примеру, американские сталелитейные компании часто обвиняют в том, что они закупают дешевый материал из Китая, из-за чего простаивают заводы в Штатах. Согласно новому указу Трампа, в инфраструктуре, финансируемой из государственного бюджета, можно будет использовать только сталь американского производства. Импортированная, но локализованная в США сталь также не сможет использоваться при госконтрактах.

Символично, что подписание указа состоялось во время поездки Трампа в город Кеноша, штат Висконсин. Этот регион относится к так называемому ржавому поясу Америки — центру сталелитейной промышленности США после начала промышленной революции. Но на рубеже 1970–1980-х производство начало приходить в упадок — происходило сокращение производства стали, автомобилей и других отраслей тяжелой промышленности. В эпоху глобализации многие производства были выведены за границу, где стоимость трудовых ресурсов была существенно меньше, чем в Америке. План Трампа — вернуть производства и рабочие места обратно.

Подобные протекционистские меры могут привести к негативным результатам. Как отмечают эксперты Vox, если поставщиками стали будут только местные производители, они смогут требовать любую цену за материал. Это станет головной болью для тех, кто эту сталь закупает, в первую очередь для инфраструктурных предприятий, нуждающихся в стальных балках, стержнях и других компонентах. А поскольку речь идет о госзакупках, то переплачивать в конечном счете будут налогоплательщики, то есть обыкновенные американцы, на чьи средства будет осуществляться финансирование проектов.

Распоряжение президента не дает гарантий и для самих производителей стали. Опрошенные Reuters участники рынка отнеслись к инициативе президента скептически — по их словам, лозунг "покупай американское" звучит из уст политиков на протяжении десятилетий, но каждый раз возникают новые лазейки, позволяющие закупать сталь за рубежом. Биржи попросту проигнорировали инициативу Трампа: стоимость акций крупнейших сталелитейных компаний США — Nucor Corp, AK Steel Holding Corp и United States Steel Corp — осталась практически неизменной после подписания указа.

Указ не предусматривает каких-либо конкретных и срочных мер по изменению законодательства, но обязует федеральные ведомства изучить практику государственных закупок и пересмотреть все программы найма иностранной рабочей силы. Ответственным за исполнение мер, касающихся госзакупок, назначен министр торговли США Уилбур Росс. Не позднее чем через 220 дней он должен подготовить для президента отчет, в котором будут предложены конкретные действия по борьбе с существующими лазейками.

Документ носит рекомендательный характер для министерств труда, юстиции, национальной безопасности и Госдепа. В то же время Департаменту торговли и Управлению торгового представителя США отдается распоряжение изучить соглашения, которые позволяют иностранным компаниям участвовать в госзакупках правительства США, и выяснить, "какие из них фактически работают на Америку, а какие нет".

Меры, предписывающие "покупать американское", уже существуют — Трамп просто намеревается их ужесточить. Подобные законы принимались с 1933 года — то есть с начала Великой депрессии — с целью ограничить конкуренцию в борьбе за госконтракты в пользу американских компаний и рабочих. В настоящее время большинство контрактов по госзакупкам обязует использовать не менее 50% американских компонентов. Но существуют сферы, где эта доля должна составлять 100%, например, согласно распоряжению от 2009 года, все проекты, которые финансируются на гранты от Департамента транспорта, должны использовать только отечественные материалы.

Указ содержит призыв к более строгому соблюдению всех визовых программ, но конкретно упоминает лишь визы типа H-1B. По ним в страну приезжают иностранцы, обладающие опытом, умениями и навыками, редкими для самих Соединенных Штатов. Программа будет пересмотрена правительством в связи с тем, что компании экономят на зарплате и предпочитают неквалифицированных иностранцев, а не американцев. Профильные ведомства должны будут предоставить рекомендации по необходимым изменениям в иммиграционной политике для найма действительно талантливых, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.

Виза H-1B разыгрывается и выдается по принципу лотереи — в среднем "победителями" становятся порядка 65 тыс. зарубежных специалистов. Эта программа наиболее популярна среди работодателей IT-индустрии (по визе H-1B работает около 15% сотрудников Facebook). Журналисты называют указ Трампа "предупредительным выстрелом", который должен мотивировать компании из Силиконовой долины нанимать местных специалистов. Но какую форму примет пересмотр программы H-1B, пока непонятно.

Указ Трампа противоречит его собственной манере вести бизнес. C 2001 года его корпорация способствовала выдаче рабочих виз для 1371 иностранца. Из них, по данным CNN, 283 визы относятся к классу H-1B. Даже его собственная супруга Меланья, прежде чем получить грин-карту, оформляла визу H-1B, чтобы работать моделью в США. Кроме того, как минимум дважды за его карьеру Трамп был уличен в найме нелегальной рабочей силы.

Как пишет The Washington Post, на протяжении многих лет Трамп продавал вещи, произведенные на иностранных фабриках, под своим брендом. К примеру, рубашки Трампа шьются в Бангладеш, галстуки — в Китае. По его стопам идет дочь Иванка, чья линия одежды продается в американских бутиках, но производится в Сингапуре и Гонконге. Телеведущий Дэвид Леттерман, указавший Трампу на несоответствие его слов и действий, предложил бизнесмену перенести свой завод из Пекина в Нью-Джерси. Будущий президент ответил согласием, но выполнил ли обещание, неизвестно.

Артур Громов