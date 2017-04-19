Россельхозбанк будет докапитализирован на 30 млрд рублей

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россельхозбанк планируется докапитализировать на 30 млрд рублей.
"У нас на докапитализацию Россельхозбанка заложено 10 млрд рублей в структуре тех 215 млрд рублей, которые идут на финансирование сельского хозяйства, - заявил он, отвечая на вопросы в ходе отчета о работе правительства РФ в Госдуме. - Но с учетом обсуждения этой темы, совещания, которое я провел, было принято решение о том, чтобы изыскать еще 20 млрд рублей".
По словам главы кабмина, дополнительные деньги будут изысканы за счет "высвобождения целого ряда инструментов, которые были направлены на поддержку банковской системы". "Таким образом, Россельхозбанк сможет получить для докапитализации 30 млрд рублей, и это в значительной степени закроет те проблемы, которые существуют", - подчеркнул он.