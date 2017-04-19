Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орловская область увеличила запасы зерна, собрав больше 12% от объема ЦФО

Экономика и бизнес
19 апреля, 17:30 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 19, апреля. /ТАСС
Сейчас в хранилищах региона собрано 864,4 тыс. тонн зерна
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Орловская область к апрелю 2017 года располагает одними из самых крупных запасов зерна в Центральном федеральном округе (ЦФО), сосредоточив 864,4 тыс. тонн, что составляет более 12% всех запасов в ЦФО. Это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Орловская область к 1 апреля 2017 года имеет одно из самых крупных в ЦФО запасов зерна. В хранилищах региона собрано 864,4 тыс. тонн зерна, что составляет более 12% всех запасов зерна в ЦФО", - сказали в обладминистрации.

Губернатор региона Вадим Потомский сообщил ТАСС, что власти Орловской области сделали ставку на рост переработку зерна. "В последнее время проявилась проблема - урожайность растет, а цена на зерно падает. Чтобы стабилизировать положение дел, основная задача сельхозотрасли должна быть не в экспорте зерна, а в переработке внутри страны, в регионах", - сказал Потомский.

Он отметил, что в 2016 году объемы производства муки в регионе были увеличены на 17%, производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,8%. Росту переработки способствовала реализация крупных проектов в региональном агропромышленном комплексе.

Так, была завершена реконструкция хлебоприемного предприятия компании "Мценская" с мощностями для хранения зерна, стоимостью 213 млн рублей. Компания "РАВ-Агро-Орел" запустила зерносушильный комплекс в Троснянском районе с объем инвестиций около 100 млн рублей. Крупные проекты по переработке и хранению зерна завершили четыре крупные региональные компании.

"Если зерно перерабатывать внутри страны в регионах, а на рынок отдавать готовый продукт - муку, макаронные изделия, сохранив у себя добавленную стоимость, мы будем еще более конкурентны, что даст увеличение денежного потока в Россию", - отметил губернатор.

Потомский добавил, что региональному агропромышленному комплексу в 2017 году поставлена задача не снижать урожайность. В 2016 году в регионе было собрано около 3,1 млн тонн зерна, что на 16% больше, чем в 2015 году. По темпам роста продукции сельского хозяйства в 2016 году Орловская область заняла второе место в ЦФО с показателем 109,3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн
3
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама