Орловская область увеличила запасы зерна, собрав больше 12% от объема ЦФО

ОРЕЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Орловская область к апрелю 2017 года располагает одними из самых крупных запасов зерна в Центральном федеральном округе (ЦФО), сосредоточив 864,4 тыс. тонн, что составляет более 12% всех запасов в ЦФО. Это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Орловская область к 1 апреля 2017 года имеет одно из самых крупных в ЦФО запасов зерна. В хранилищах региона собрано 864,4 тыс. тонн зерна, что составляет более 12% всех запасов зерна в ЦФО", - сказали в обладминистрации.

Губернатор региона Вадим Потомский сообщил ТАСС, что власти Орловской области сделали ставку на рост переработку зерна. "В последнее время проявилась проблема - урожайность растет, а цена на зерно падает. Чтобы стабилизировать положение дел, основная задача сельхозотрасли должна быть не в экспорте зерна, а в переработке внутри страны, в регионах", - сказал Потомский.

Он отметил, что в 2016 году объемы производства муки в регионе были увеличены на 17%, производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,8%. Росту переработки способствовала реализация крупных проектов в региональном агропромышленном комплексе.

Так, была завершена реконструкция хлебоприемного предприятия компании "Мценская" с мощностями для хранения зерна, стоимостью 213 млн рублей. Компания "РАВ-Агро-Орел" запустила зерносушильный комплекс в Троснянском районе с объем инвестиций около 100 млн рублей. Крупные проекты по переработке и хранению зерна завершили четыре крупные региональные компании.

"Если зерно перерабатывать внутри страны в регионах, а на рынок отдавать готовый продукт - муку, макаронные изделия, сохранив у себя добавленную стоимость, мы будем еще более конкурентны, что даст увеличение денежного потока в Россию", - отметил губернатор.

Потомский добавил, что региональному агропромышленному комплексу в 2017 году поставлена задача не снижать урожайность. В 2016 году в регионе было собрано около 3,1 млн тонн зерна, что на 16% больше, чем в 2015 году. По темпам роста продукции сельского хозяйства в 2016 году Орловская область заняла второе место в ЦФО с показателем 109,3%.