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РЖД запустили приложение по покупке билетов в AppStore и Windows Store

Экономика и бизнес
19 апреля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Приложение станет доступно после завершения необходимых процедур со стороны магазинов, сообщил заместитель начальника департамента информатизации компании Владислав Кустарев
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания ОАО "Российские железные дороги" запустила первое официальное приложение по покупке железнодорожных билетов в AppStore и Windows Store. Об этом сообщил заместитель начальника департамента информатизации компании Владислав Кустарев, выступая на "Пассажирском форуме".

"Мы сегодня запустили в магазине AppStore и Windows Store наше приложение. Оно в ближайшее время будет доступно всем желающим", - сказал он.

Он пояснил, что приложение станет доступно после завершения необходимых процедур со стороны магазинов.

Как следует из описания приложения в AppStore, через него пассажир может купить билеты онлайн, а также узнать актуальное расписание поездок и электричек.

Сейчас мобильное приложение "РЖД Пассажирам" доступно для бесплатно скачивания через сервис GooglePlay.

В январе - марте 2017 года на поезда дальнего следования продано более 9,8 млн электронных билетов, что на 19% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля электронных продаж на поезда дальнего следования сегодня составляет 44,7%. Для оформления электронных билетов используются различные каналы продаж. Так, например, через Интернет продано более 9,5 млн билетов, с помощью мобильного приложения для покупки билетов на поезда дальнего следования "Билеты на поезд" - более 241 тыс. электронных билетов, через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) оформлено 161 млн мест.

Ежедневно электронный билет на поезда дальнего следования покупают в среднем 120 тысяч пассажиров.

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