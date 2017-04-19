РЖД запустили приложение по покупке билетов в AppStore и Windows Store

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания ОАО "Российские железные дороги" запустила первое официальное приложение по покупке железнодорожных билетов в AppStore и Windows Store. Об этом сообщил заместитель начальника департамента информатизации компании Владислав Кустарев, выступая на "Пассажирском форуме".
"Мы сегодня запустили в магазине AppStore и Windows Store наше приложение. Оно в ближайшее время будет доступно всем желающим", - сказал он.
Он пояснил, что приложение станет доступно после завершения необходимых процедур со стороны магазинов.
Как следует из описания приложения в AppStore, через него пассажир может купить билеты онлайн, а также узнать актуальное расписание поездок и электричек.
Сейчас мобильное приложение "РЖД Пассажирам" доступно для бесплатно скачивания через сервис GooglePlay.
В январе - марте 2017 года на поезда дальнего следования продано более 9,8 млн электронных билетов, что на 19% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля электронных продаж на поезда дальнего следования сегодня составляет 44,7%. Для оформления электронных билетов используются различные каналы продаж. Так, например, через Интернет продано более 9,5 млн билетов, с помощью мобильного приложения для покупки билетов на поезда дальнего следования "Билеты на поезд" - более 241 тыс. электронных билетов, через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) оформлено 161 млн мест.
Ежедневно электронный билет на поезда дальнего следования покупают в среднем 120 тысяч пассажиров.