Баталина предлагает компенсировать часть ипотеки при рождении первого ребенка до 23 лет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина предложила стимулировать рождение первенцев в российских семьях путем предоставления детского жилищного вычета. Так, государство могло бы компенсировать родителям часть долга по ипотечному кредиту при рождении первого ребенка до 23 лет, считает она.

Ранее в среду глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина заявил, что в стране необходимо сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей, но главное - стимулировать рождение первенцев.

"Действительно, вплоть до 2030 года наша страна столкнется с серьезным демографическим вызовом, когда количество женщин детородного возраста будет неуклонно снижаться", - сказала ТАСС парламентарий, которая является координатором партийного проекта "Единой России" "России важен каждый ребенок". В этих условиях поддержать рождаемость можно будет в основном за счет семей, где уже есть дети, считает она. "И одновременно (нужно) создавать условия для того, чтобы сдвинуть на более ранний возрастной период сроки рождения первых детей в молодых семьях", - отметила Баталина.

"Одной из действенных мер поддержки может стать предоставление детского жилищного вычета", - заявила политик. "При условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство выплачивало бы такой семье часть ипотечного кредита", - изложила она суть своей инициативы, добавив, что такой подход к решению демографической проблемы уже предлагался партией "Единая Россия".

"Ключевая проблема, с которой сталкиваются молодые семьи, - это жилье. Отсутствие своей крыши над головой в том числе является сдерживающим фактором при принятии решения о рождении первого ребенка", - заключила Баталина.