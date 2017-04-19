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Баталина предлагает компенсировать часть ипотеки при рождении первого ребенка до 23 лет

Экономика и бизнес
19 апреля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По мнению замсекретаря Генсовета "Единой России", таким образом можно создать условия для того, чтобы сдвинуть сроки рождения первых детей на более ранний возрастной период
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина предложила стимулировать рождение первенцев в российских семьях путем предоставления детского жилищного вычета. Так, государство могло бы компенсировать родителям часть долга по ипотечному кредиту при рождении первого ребенка до 23 лет, считает она.

Ранее в среду глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина заявил, что в стране необходимо сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей, но главное - стимулировать рождение первенцев.

"Действительно, вплоть до 2030 года наша страна столкнется с серьезным демографическим вызовом, когда количество женщин детородного возраста будет неуклонно снижаться", - сказала ТАСС парламентарий, которая является координатором партийного проекта "Единой России" "России важен каждый ребенок". В этих условиях поддержать рождаемость можно будет в основном за счет семей, где уже есть дети, считает она. "И одновременно (нужно) создавать условия для того, чтобы сдвинуть на более ранний возрастной период сроки рождения первых детей в молодых семьях", - отметила Баталина.

"Одной из действенных мер поддержки может стать предоставление детского жилищного вычета", - заявила политик. "При условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство выплачивало бы такой семье часть ипотечного кредита", - изложила она суть своей инициативы, добавив, что такой подход к решению демографической проблемы уже предлагался партией "Единая Россия".

"Ключевая проблема, с которой сталкиваются молодые семьи, - это жилье. Отсутствие своей крыши над головой в том числе является сдерживающим фактором при принятии решения о рождении первого ребенка", - заключила Баталина.

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