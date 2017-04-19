Электрическое будущее: на мотор-шоу в Шанхае представили 159 авто с "нулевым выхлопом"

Расположившийся в Шанхае всего в полутора километрах от международного аэропорта Хунцяо Национальный выставочный центр пережил сегодня первый день 17-й Международной выставки автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2017), распахнувшей двери для первых посетителей, в основном журналистов, которые в погоне за новинками мирового автопрома расталкивали друг друга локтями перед очередным шедевром в надежде сделать качественный снимок. Но это уже происходило чуть позже.

Дорога на выставку

Начать рассказ об этом масштабном мероприятии было бы правильнее с описания обстановки вокруг самого павильона и того, как власти подошли к организации огромного людского и транспортного потока, хлынувшего сегодня буквально с первыми лучами солнца к выставочному комплексу. Сам объект с высоты птичьего полета напоминает большой крест с четырьмя выходами, ориентированными по сторонам света, что характерно для современных китайских строений. Первое что бросается в глаза - огромное число сотрудников транспортной полиции с сосредоточенными лицами и свистками в зубах, которые они даже не пытаются держать в руках, поскольку свистеть им приходится практически не переставая. Надо сказать, что нарушать Правила дорожного движения в таких условиях практически никто не решался, за исключением велосипедистов, привыкших пересекать перекрестки не обращая внимание на сигналы светофора. Но такие вылазки у выставочного центра моментально пресекались бдительной полицией.

Парковочного пространства для посетителей организаторы не пожалели, правда на территорию самого комплекса не пускали, предоставляя возможность оставить личный транспорт на специально отведенных для этого площадках с разных сторон объекта, найти которые позволяли специально установленные указатели. Впрочем, добраться до выставки можно и на наземном общественном транспорте, а также на метро, одна из веток которого практически достигает ворот центра.

Масштабы автошоу

Справедливости ради стоит сказать, что организовывать масштабные мероприятия шанхайские власти научились весьма неплохо. Получение входного ''цзичжэ чжэна', как здесь называют документ, позволяющий журналисту работать на том или ином мероприятии, занимает всего несколько минут. Дальше посты охраны, проверка вещей и перед глазами открывается огромное внутреннее пространство самого комплекса, который внутри кажется еще больше, чем снаружи. Взглянув на выданный организаторами буклет со схемой объекта и расписанием мероприятий, сразу понимаешь, что для того, чтобы успеть на презентации всех новинок нужна целая армия журналистов, которую кстати и прислали сюда специализированные китайские автомобильные издания. После нескольких часов походов по павильонам понимаешь, что не помешало бы и компактное транспортное средство, чтобы перемещаться от одного автомобильного шедевра к другому. Нынешняя выставка разместилась во всех 13 больших павильонах комплекса на площади свыше 360 тыс. квадратных метров. Общая крытая выставочная площадь объекта составляет 400 тыс. квадратных метров.

Для понимания масштабов самой выставки можно привести предоставленные организаторами статистические данные. В этом году в качестве участников зарегистрировались свыше 1 тыс. местных и зарубежных представителей автомобильной индустрии из 18 стран и регионов мира. Просторные выставочные павильоны приняли 1,4 тысячи автомобилей, 113 из которых впервые выставили на обозрение широкой аудитории (83 китайских модели и 30 зарубежных). Посетителям показали 159 авто "с нулевым выхлопом" (96 китайских и 63 зарубежных), 56 концептуальных моделей и 44 премьеры для азиатского рынка.

Особое внимание, и это сразу бросается в глаза, организаторы Auto Shanghai уделяют инновациям и технологическим новинкам автомобильного мира, повышению уровня и технической оснащенности выставочного пространства, а также концепции формирования на базе выставки многофункциональной площадки для обмена опытом и проведения различных мероприятий с участием экспертов и представителей ведущих мировых автопроизводителей.

Инновации в автопроме

Учитывая общий масштаб мероприятия, перечислить всех участников и не упустить ни одной новинки просто не представляется возможным. Впрочем, и так понятно, что шанхайское автошоу не пропустил ни один мировой автогигант, ведь огромный китайский рынок, несмотря на все сложности, остается лакомым куском для ведущих производителей. Отсюда и общая направленность выставки - на Китай, который уверенно взял курс на инновации, привлечение высоких технологий и освоение экологически чистых источников энергии. С этим связана и общая атмосфера выставки, которая на этот раз проходит под девизом "Стремление к лучшей жизни" (Committed to Better Life). Он, как пояснили устроители мероприятия, подразумевает движение к тем безграничным возможностям, которые несут инновации и технический прогресс в человеческую жизнь, как они меняют мир вокруг нас, делая его комфортнее и безопаснее.

Может поэтому и сложилось впечатление, что все внимание экспертов и журналистов на выставке было приковано не к традиционным бензиновым и дизельным авто, а к концептуальным прототипам машин будущего с электрическими силовыми установками и множеством новейших технических решений, которые пока не нашли путь в серийное производство. Примеров здесь можно привести множество. Например, компания, как Scoda удивила публику своим первым электрокаром, внешне напоминающем автомобиль из фантастических фильмов, где уже давно позабыли про добычу нефти и газа, перейдя на совершенно новые источники энергии. Представленный концепт получил название Vision E. Автомобиль, как рассказал корреспонденту ТАСС присутствовавший на выставке руководитель PR направления Scoda Auto в России Тимур Алиев, получил два электродвигателя и способен развивать скорость до 180 км в час. Особый шик модели придает богемский хрусталь в элементах оптики, созданной специально для этого концепт-кара. Автомобиль предлагает третий уровень автономности вождения, то есть, может самостоятельно двигаться по трассам, а также позволяет запрограммировать себя на автоматическую парковку без участия водителя. В нем присутствуют все возможности связи, а также отображение различного контента с разных устройств на разных мониторах.

Технические характеристики этого авто можно перечислять бесконечно. Главное другое. По мнению представителей компании, такие модели показывают потенциал развития не только в дизайне, но и в техническом плане. "Очевидно, что будущее у нас лежит в области электроавтомобилей. В первую очередь это актуально для европейского и китайского рынка, где существуют государственные программы поддержки и стимулирования спроса на такой транспорт", - рассказал ТАСС Тимур Алиев. Он выразил уверенность в том, что рано или поздно, электрические машины начнут широко использоваться и в России. "Возможно Россия несколько отстает в этом, но мы предполагаем, электромобили адаптируются и на российском рынке, и мы будем готовы предложить соответствующую продукцию", - считает Тимур Алиев. "Это авто показывает, в каком направлении будет развиваться марка. Мы не можем пока говорить о каком-то серийном конечном продукте. Тем не менее, те или иные решения, которые в этом концепте демонстрируются, рано или поздно получат свое воплощение в реальной жизни в серийных автомобилях", - сказал представитель Scoda Auto.

С похожими концептами электромобилей пришли на шанхайскую выставку и другие мировые лидеры автомобильной индустрии. В качестве примера можно назвать представленный на автошоу кроссовер I.D.Cross от Volkswagen и e-tron Sportback от Audi. Не отставали от своих зарубежных коллег и китайские производители. С дебютом на рынок электрокаров вышла компания Nio, продемонстрировавшая семиместный кроссовер ES8. В общем, перечислять новинки можно еще долго, но важно другое. Все эти модели объединяет не только внешний вид, как будто все автопроизводители попытались посоревноваться в том, чья модель будет более обтекаемой по формам, а то, что они отражают общую тенденцию того, к чему идет современный автопром. Новые источники энергии в автомобилях становятся реальностью во многих странах мира уже сегодня и с этим не могут не считаться ведущие мировые автогиганты. Так или иначе, воплощение в жизнь новых концепций в автомобилестроении, уже происходит в наши дни, о чем свидетельствуют продемонстрированные на выставке и серийные модели.

История выставки

Шанхайская выставка автомобильной индустрии была основана в 1985 году и успешно проведена в этом китайском мегаполисе уже 16 раз. За 31 год своего существования она стала свидетелем не только революционных прорывов в автомобильном мире, но и стремительного подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей, размещенная в тех же павильонах, что и автомобили ведущих мировых брендов.

Предыдущая выставка 2015 года впервые была проведена в новом Национальном выставочном центре, который является крупнейшим подобным комплексом в мире. Тогда в ней приняли участие 1,5 тыс. представителей автомобильной индустрии из 18 стран мира. Выставку в 2015 году посетили порядка 980 тыс. человек из 74 стран. На ней работали также около 10 тыс. журналистов.

Иван Каргапольцев