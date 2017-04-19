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The Financial Times оценила бурный рост в российском сельском хозяйстве

Экономика и бизнес
19 апреля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Издание напомнило, что многие западные эксперты и инвесторы скептически отнеслись к планам РФ по импортозамещению после введения США и ЕС антироссийских санкций из-за событий на Украине в 2014 году
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия переживает сельскохозяйственный бум, и несмотря на санкции и проблемы в отношениях с Западом, у российского рынка есть множество возможностей и преимуществ, отмечает ведущая британская деловая газета The Financial Times.

Издание напоминает, что многие западные эксперты и инвесторы скептически отнеслись к планам России по импортозамещению после введения США и ЕС антироссийских санкций из-за событий на Украине в 2014 году. Однако в сфере сельского хозяйства скептицизм не оправдался: по итогам 2016 года Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире, реализовав более 34 млн тонн, а общее производство зерна достигло рекордных 119 млн тонн. "Размах поражает, потому что всего 15 лет назад Россия зерно исключительно закупала", - указывает газета.

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Однако на этом успехи России не заканчиваются: страна полностью заменила импортную свинину и курятину отечественной, вышла на лидирующие позиции по производству сахарной свеклы, а производство тепличных овощей выросло на 30% к предыдущему году.

И хотя нефтегазовый сектор остается далеко впереди, сельское хозяйство уже перегнало продажи оружия и стало второй основной экспортной статьей.

Однако, отмечает издание, значительному подъему российского агропромышленного комплекса способствовали не столько западные санкции, сколько падения курса рубля из-за снижения цен на нефть, что сделало импорт более дорогим. В ответ на санкции Россия ввела продуктовое эмбарго, которое и способствовало импортозамещению. Некоторые аналитики придерживаются мнения, что санкции были частью плана Владимира Путина - добиться продовольственной независимости страны.

Кроме того, падение рубля привело к снижению цен на удобрения и топливо, что также было выгодно производителям - за год потребление удобрений в России выросло на 16%.

Главным козырем России может стать Азия, в первую очередь земли вдоль границы с Китаем, где есть почва и климатические условия, необходимые для выращивания сои, полагает издание. Однако продовольственный экспорт в Китай все еще на начальной стадии, и развитие этого сектора может занять годы.

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