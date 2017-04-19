Ростех: разработка красноярского месторождения германия поможет развитию АО "Германий"

Экспедиция МКС-51/52. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 20:10
Главный тренер сборной России по хоккею Знарок присоединится к команде после 22 апреляСпорт 19 апреля, 19:37
Путин отметил вклад "Золотой маски" в укреплении единого культурного пространства РФКультура 19 апреля, 19:31
"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два годаСпорт 19 апреля, 19:26
WADA: назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не соответствует дорожной картеСпорт 19 апреля, 19:22
Хоккеист Проворов вошел в состав олимпийской сборной России на матчи против швейцарцевСпорт 19 апреля, 19:15
Футболист "Спартака" Маурисио может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"Спорт 19 апреля, 19:14
ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти"Общество 19 апреля, 19:13
Электрическое будущее: на мотор-шоу в Шанхае представили 159 авто с "нулевым выхлопом"Экономика и бизнес 19 апреля, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Разработка месторождения германия в Красноярском крае поспособствует развитию уникального для России красноярского предприятия АО "Германий" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которое работает на сырье, поставляемом из Китая и Дальнего Востока, за счет развития собственной сырьевой базы в регионе. Об этом сообщил в среду советник гендиректора ГК "Ростех" Сергей Сокол.
"Мы планируем, что предприятие (АО "Германий") будет развиваться, месторождение есть (в регионе - прим. ТАСС). Пока, сырье идет из Китая, Дальнего Востока. Развитие одного из уникальных предприятий в стране зависит от ресурсной базы", - сказал он в ходе круглого стола, проведенного в преддверии Красноярского экономического форума.
Сокол пояснил ТАСС, что сейчас нет взаимодействия между АО "Германий" и владельцами лицензии на месторождение в Красноярском крае. "Наша задача состоит в том, чтобы найти взаимоприемлемый вариант, надо договариваться сейчас. Я за то, чтобы увеличить ресурсодобывающее производство здесь и за счет этого увеличить ВРП", - отметил он.
Германий - один из наиболее ценных материалов в современной полупроводниковой технике. Единственным в России предприятием, имеющим полный цикл по переработке германия, является АО "Германий". Завод создан в 1991 году на базе цеха по производству германия Красноярского завода цветных металлов.
Собственное месторождение германиеносных лигнитов есть в Енисейском районе Красноярского края, оно выявлено в бассейне рек Кас и Сым. В 2012 году ООО "Кас" было согласовано проведение работ по изучению Касовского месторождения для добычи германия. Запасы месторождения по категории С2 превышают 13 тыс. кг, прогнозные ресурсы по категории Р1 - более 180 тонн, Р2 - более 2,3 тыс. тонн.
Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.