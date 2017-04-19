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Ростех: разработка красноярского месторождения германия поможет развитию АО "Германий"

Экономика и бизнес
19 апреля, 20:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, апреля. /ТАСС
В настоящее время взаимодействия между красноярским предприятием и владельцами лицензии на месторождение нет, отметил советник гендиректора ГК "Ростех" Сергей Сокол
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КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Разработка месторождения германия в Красноярском крае поспособствует развитию уникального для России красноярского предприятия АО "Германий" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которое работает на сырье, поставляемом из Китая и Дальнего Востока, за счет развития собственной сырьевой базы в регионе. Об этом сообщил в среду советник гендиректора ГК "Ростех" Сергей Сокол.

"Мы планируем, что предприятие (АО "Германий") будет развиваться, месторождение есть (в регионе - прим. ТАСС). Пока, сырье идет из Китая, Дальнего Востока. Развитие одного из уникальных предприятий в стране зависит от ресурсной базы", - сказал он в ходе круглого стола, проведенного в преддверии Красноярского экономического форума.

Сокол пояснил ТАСС, что сейчас нет взаимодействия между АО "Германий" и владельцами лицензии на месторождение в Красноярском крае. "Наша задача состоит в том, чтобы найти взаимоприемлемый вариант, надо договариваться сейчас. Я за то, чтобы увеличить ресурсодобывающее производство здесь и за счет этого увеличить ВРП", - отметил он.

Германий - один из наиболее ценных материалов в современной полупроводниковой технике. Единственным в России предприятием, имеющим полный цикл по переработке германия, является АО "Германий". Завод создан в 1991 году на базе цеха по производству германия Красноярского завода цветных металлов.

Собственное месторождение германиеносных лигнитов есть в Енисейском районе Красноярского края, оно выявлено в бассейне рек Кас и Сым. В 2012 году ООО "Кас" было согласовано проведение работ по изучению Касовского месторождения для добычи германия. Запасы месторождения по категории С2 превышают 13 тыс. кг, прогнозные ресурсы по категории Р1 - более 180 тонн, Р2 - более 2,3 тыс. тонн.

Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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