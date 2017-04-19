"Ведомости": совладелец "Жуковского" планирует вывести аэропорт на биржу

Глава Сбербанка и модель Водянова провели тренировку перед марафоном "Бегущие сердца"Общество 19 апреля, 23:10
Хоккеист "Филадельфии" Жиру сыграет за сборную Канады на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 23:06
Дональд и Иванка Трамп собираются звонить на МКСКосмос 19 апреля, 23:03
Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утромПроисшествия 19 апреля, 22:39
Рябков: РФ готова обсуждать с администрацией Трампа тему политического хакерстваПолитика 19 апреля, 22:26
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкойПолитика 19 апреля, 22:15
Космический корабль "Союз МС"Биографии и справки 19 апреля, 22:13
Руководство Чечни и "Роснефть" договорились об урегулировании недопониманийЭкономика и бизнес 19 апреля, 22:00
Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров Avia Solutions Group (владеет 75% в совместном со структурой "Ростеха" предприятии "Рампорт Аэро", которая управляет аэропортом "Жуковский") Гедиминас Жемялис планирует вывести оперирующую аэропортом компанию на биржу. Об этом он сообщил в интервью газете "Ведомости".
"Главная цель - вывести компанию ("Рампорт аэро" - прим. ТАСС) на биржу - возможно, московскую", - заявил изданию Гедиминас Жемялис, добавив, что конкретных сроков размещения компании на бирже "пока нет".
Он также отметил, что при среднем пассажиропотоке в 1,3 - 1,5 млн человек в год, аэропорт сможет выйти на самоокупаемость, и планируется, что в текущем году "Жуковский" начнет приносить прибыль.
По словам Гедиминаса Жемялиса, в 2017 году пассажиропоток аэропорта составит около 1,7 млн человек.
Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского в основном выполняются рейсы в ближнее зарубежье.