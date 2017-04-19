"Ведомости": совладелец "Жуковского" планирует вывести аэропорт на биржу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров Avia Solutions Group (владеет 75% в совместном со структурой "Ростеха" предприятии "Рампорт Аэро", которая управляет аэропортом "Жуковский") Гедиминас Жемялис планирует вывести оперирующую аэропортом компанию на биржу. Об этом он сообщил в интервью газете "Ведомости".

"Главная цель - вывести компанию ("Рампорт аэро" - прим. ТАСС) на биржу - возможно, московскую", - заявил изданию Гедиминас Жемялис, добавив, что конкретных сроков размещения компании на бирже "пока нет".

Он также отметил, что при среднем пассажиропотоке в 1,3 - 1,5 млн человек в год, аэропорт сможет выйти на самоокупаемость, и планируется, что в текущем году "Жуковский" начнет приносить прибыль.

По словам Гедиминаса Жемялиса, в 2017 году пассажиропоток аэропорта составит около 1,7 млн человек.

Аэропорт Жуковский открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября. Жуковский управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского в основном выполняются рейсы в ближнее зарубежье.