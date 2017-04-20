Власти РФ и эксперты обсудят планы роста экономики на Красноярском форуме

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум - одна из основных дискуссионных площадок для российских властей, бизнеса и экспертного сообщества - начинает 20 апреля свою работу. Мероприятие продлится три дня. Прежде Красноярский форум традиционно проходил в феврале, однако в конце прошлого года оргкомитет площадки принял решение перенести его на конец апреля. Ключевой вопрос повестки в этом году - планы и предложения властей и экспертов по достижению экономического роста в России в условиях новой экономической и политической действительности.

Программы роста

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее говорил, что в рамках Красноярского форума пройдет обсуждение программ развития экономики России, разрабатываемых Минэкономразвития, а также Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Свои наработки также представят аналитический центр "Проектный офис" и экспертный совет.

Минэкономразвития в настоящее время готовит план повышения темпов экономического роста до 2025 г. Ожидается, что министерство направит первую его версию в правительство в начале мая, доработав с учетом предложений, которые будут высказываться на форуме. ЦСР, в свою очередь, работает над программой стратегического развития России на период 2018-2024 гг. По словам Дворковича, на Красноярском форуме также состоится обсуждение предлагаемой Минфином налоговой реформы в РФ.

В рамках этих тем на площадке пройдут круглые столы, посвященные возможным моделям экономического роста, условиям для развития малого и среднего бизнеса, а также технологическим стартапам. На следующий день, 21 апреля, состоится пленарное заседание с участием Дворковича, которое сконцентрирует все предложения по экономической повестке России на период до 2025 г.

Отдельное внимание будет уделено условиям для работы бизнеса. Так, участники будут говорить о вопросах реформы государственного управления, а также о предсказуемости условий для ведения бизнеса в России на среднесрочную перспективу.

Определить долгосрочную повестку

Вице-президент Центра стратегический разработок Владимир Княгинин рассказал ТАСС, что в рамках форума выступит с речью на тему консорциумов и их использования при решении задач технологической модернизации, а также примет участие в обсуждении проекта комплексного плана действий правительства РФ на 2017-2025 гг. по направлению "умная экономика".

"По большому счету наша задача - сверить те разработки, которые сейчас ведут Минэкономразвития и другие федеральные органы исполнительной власти, ту работу, которая ведется АСИ, РВК и ЦСР, в части определения более долгосрочной повестки, условно говоря, "Россия - 2024" или "Россия - 2025", как у Минэкономразвития", - отметил Княгинин.

При этом, по его мнению, ожидания Минэкономразвития в части развития российской экономики можно охарактеризовать как сдержанно-оптимистичные, отражающие условия, сложившиеся к настоящему времени. "МЭР - не крайний пессимист, он тоже рассматривает ситуацию позитивно, но исходит из весьма сдержанных оценок по учету определяющих факторов, при учете цен, прогнозируемых на углеводороды на мировых рынках, и при учете темпов роста наших ключевых внешнеэкономических партнеров", - отметил эксперт.

Другие темы форума

Ряд дискуссий в рамках форума будет посвящен теме "Российская промышленная революция". Разговор пойдет о том, как передовые технологии влияют на смену архитектуры мировых рынков, в каких промышленных технологических секторах возможно лидерство России и какие социально- экономические и политические вызовы стоят перед нашей страной в перспективе до 2035 г.

Второй день будет посвящен современным управленческим технологиям и их влиянию на повышение производительности труда в России. Участники обсудят, почему одни компании стремятся к внедрению новых подходов, а другие - нет, рассмотрят причины большой разницы в производительности труда среди организаций одной отрасли, обратят особое внимание на то, что мешает бизнесу оптимизировать модель управления.

Традиционно на форуме будут обсуждаться крупные транспортные проекты, аграрно-промышленный комплекс и банковский сектор. В частности, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков расскажет на пленарном заседании о практике перехода на современные модели управления на примере банка. Заместители председателя ВЭБ - Дмитрий Курдюков, Андрей Клепач и Петр Золотарев - обсудят на форуме темы проектного финансирования, мегапроектов в сфере транспорта, а также ОПК и производства гражданской высокотехнологичной продукции.

Региональная повестка

Свое участие в работе форума подтвердили делегации из 30 регионов и городов федерального значения - от Калининградской области до Дальнего Востока. Ожидается, что форум посетят главы Новосибирской, Омской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Ульяновской областей, Республик Алтай, Бурятии, Коми, Тувы, Хакасии, мэры ряда областных и краевых центров.

Особое внимание будет уделено экономике северных регионов, в том числе развитию арктических территорий. Этот вопрос поднимался в марте на форуме в Архангельске - тогда участники говорили о развитии транспортных магистралей, таких как Северный морской путь и Северный широтный ход, а также способах улучшения экономики северных регионов.

Участники также обсудят стратегию пространственного развития России, о которой говорил на Арктическом форуме замминистра экономического развития Александр Цыбульский, поддержку региональных производителей, инновации в региональном образовании.

Первый день работы форума откроется молодежной площадкой "Поколение - 2030", посвященной модели зеленого будущего. Молодые специалисты будут обсуждать вопросы, связанные с внедрением экологических технологий, формированием новой экологической культуры. Обсудят вопросы экологии и на основной площадке форума.

Традиционно форум станет площадкой для подписания соглашений между бизнес-структурами и региональными властями. По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, в этом году на форуме будет подписано более 30 соглашений между регионом, инвестиционными компаниями, госорганами, банковскими организациями. В том числе будут заключены соглашения с крупными компаниями, работающими в Красноярске, по реализации крупных экологических программ.