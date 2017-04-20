В Крыму открывается Ялтинский международный экономический форум

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. III Ялтинский международный экономический (ЯМЭФ) открывается 20 апреля в Крыму. В нем примут участие порядка 1,5 тыс. человек - на треть больше, чем в 2016 году. С 20 по 22 апреля они обсудят стратегию роста экономики России и Крымского полуострова, а также возможности привлечения инвестиций и развитие туризма, сообщили в пресс-службе ЯМЭФ.

Ялтинский форум входит в четверку крупнейших экономических форумов страны наряду с аналогичными мероприятиями в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи. Его организаторами выступают правительство Крыма и фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента РФ.

В числе участников форума - представители крупнейших деловых организаций, зарубежные и отечественные бизнесмены и экономисты, российские чиновники, международные эксперты.

Иностранные гости форума

Несмотря на санкции, на нынешнем форуме возрастет количество иностранных гостей. Власти Крыма сообщали, что в ЯМЭФ намерены принять участие около 200 представителей из почти 50 стран. В 2016 году в Ялту приехали около 70 международных участников из 26 стран. При этом тогда считалось, что ЯМЭФ-2016 посетила самая большая группа иностранных гостей за весь период с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. Таким образом, ЯМЭФ-2017 рассчитывает более в чем в два раза побить прошлогодний рекорд по числу участников из других стран.

Крупнейшую иностранную делегацию на форуме сформируют представители Италии - планируется, что в нее войдут порядка 50 политиков, чиновников и бизнесменов. Они будут готовы обсудить в Ялте возможность реализации в России крупных инвестпроектов, а также заключить соглашения о побратимстве с крымскими городами.

"Наша делегация очень представительная. Этот визит отражает интересы большинства жителей Италии и участников производственных секторов экономики нашей страны", - заявил один из участников делегации, депутат регионального совета итальянской области Венето от партии "Лига Севера" Стефано Вальдегамбери. Его слова приводит пресс-служба организаторов форума. Сенатор парламента Италии от партии "Вперед, Италия" Бартоломео Амидеи, в свою очередь, заявил, что рассчитывает "найти в Крыму возможности для сотрудничества", а затем "донести информацию о проектах и инициативах жителей Крыма до лидера итальянской партии Сильвио Берлускони и до правительства Италии".

Известно, что форум также посетят представители Франции, Австрии, Японии, Ирана, Китая и многих других стран. Имена большинства гостей организаторы не разглашают, ссылаясь на введенные в отношении Крыма санкции.

Площадкой форума станет гостиницы "Мрия" (в переводе с украинского означает "Мечта" - прим. ТАСС), в ней разместят основную часть гостей ЯМЭФ. Также участники форума остановятся в гостиницах "Пальмира Паласс", "Ялта-Интурист" и "Крымский бриз", оттуда в дни форума шатлы будут подвозить гостей к "Мрие".

"Мир", "Страна" и "Человек" на ЯМЭФ

По данным организаторов, всего в программу ЯМЭФ-2017 вошли 29 деловых мероприятий. Откроет форум выставка инвестиционных проектов Крыма, в это же время начнет работу так называемая "биржа деловых контактов", в ходе которой бизнесмены и власти смогут пообщаться на B2B-площадке.

В первый день форума запланировано 20 тематических сессий, их участники обсудят развитие банковского сектора, туризма, малого бизнеса, виноделия, а также тему международного сотрудничества, в том числе в космосе. Не менее интересным обещает быть бизнес-диалог "Россия - Италия". Ключевой же в первый день работы форума станет секция "Экономика России - поиск внутренних ресурсов", в ходе которой отечественные экономисты и эксперты обсудят стратегию роста российской экономики.

Второй день будет практически полностью посвящен большому пленарному заседанию, разделенному на три тематических блока: "Мир", "Страна" и "Человек", рассказали организаторы форума.

"Блок "Мир" будет посвящен экономической ситуации в России с точки зрения международного бизнеса. Планируется рассмотреть вопросы места России в мировой экономике, опыт взаимодействия РФ в качестве бизнес-партнера и обсудить возможности, которые открываются в России для внешних инвесторов. В блоке "Страна" участники дискуссии сосредоточатся на перспективах формирования в России инновационной экономики, соответствующей требованиям завтрашнего дня. Блок "Человек" будет посвящен социальным вопросам и сохранению природы", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Третий день на ЯМЭФ будет отведен под встречи главы Крыма Сергея Аксенова с официальными делегациями, инвесторами и представителями делового сообщества.

Автопробег, зарядки и экскурсии по Крыму

Помимо обширной деловой программы организаторы ЯМЭФ подготовили культурно-спортивные мероприятия. Так, 21 и 22 апреля участники форума смогут начать свой день с зарядки: в пятницу ее проведет Олимпийский комитет России, а в субботу - чемпион по бодибилдингу Юрий Голубев. Все дни форума будут проходить дегустации вин, а по вечерам гостей ждет развлекательная программа.

В последний день форума планируется автопробег ретроавтомобилей и экскурсии по объектам исторического наследия южного берега Крыма. Гости смогут увидеть Воронцовский и Левадийский дворцы и винзавод "Массандра".

Изменчивая погода

В день открытия форума, 20 апреля, погода обещает быть хорошей, без осадков, однако уже 21-22 апреля в связи с возвращением южного циклона с Балкан в регионе усилится ветер и пойдет дождь. Об этом ТАСС сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"20 апреля ожидаем хорошую погоду, практически без дождей, в дневные часы воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, - рассказала она. - Но уже 21 апреля начнутся сильные дожди, ожидается усиление юго-западного ветер до 22 м/с. Минимальная температура днем составит всего лишь плюс 7-9 градусов. А 22 апреля температура будет такой же, но осадки прекратятся".

"В общем, можно сказать, что форум будет проходить на фоне изменчивой и неустойчивой погоды", - отметила Любецкая.

История форума

ЯМЭФ проводится в Крыму в третий раз. За это время он зарекомендовал себя как современная эффективная площадка международного уровня для диалога бизнеса и власти и решения вопросов реализации экономического потенциала Крымского полуострова.

В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

В этом году, по прогнозам организаторов, в ходе Ялтинского международного экономического форума планируется подписать контракты на сумму более 100 млрд рублей.

Информационное агентство ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.