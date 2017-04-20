СМИ: "Газпром" передаст Японии детальный план газопровода между Сахалином и Хоккайдо

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ТОКИО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. "Газпром" в ближайшее время передаст японской стороне детальный план строительства газопровода, соединяющего Хоккайдо и Сахалин. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете Nikkei.
"Касаясь идеи строительства газопровода, соединяющего Хоккайдо и Сахалин, Новак рассказал, что в настоящее время государственная газовая компания "Газпром" продолжает проводить технико-экономическое обоснование этого проекта, и в ближайшее время предоставит японской стороне детальный план", - пишет газета.
По предварительным оценкам, общая длина такого газопровода может составить около 1,5 тыс. км, а стоимость - 700 млрд иен ($6,7 млрд). Согласно одному из проектов, газопровод будет главным образом проходить под водой, наземная его часть будет построена на северном острове Хоккайдо и в соседней с Токио префектуре Ибараки. По трубопроводу с Сахалина можно будет доставлять по 20 млрд куб. м газа в год. Это соответствует примерно 17% нынешнего объема японского импорта СПГ.