Красноярский край подписал экологическую хартию с крупнейшими предприятиями региона

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КРАСНОЯРСК. 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края подписало экологическую хартию с крупнейшими компаниями региона. Соглашение заключили губернатор региона Виктор Толоконский, спикер Заксобрания региона Александр Усс, компании "Норильский никель", "Русал", СУЭК, Сибирская генерирующая компания, "Красноярский цемент", ОГК-2, передает корреспондент ТАСС с площадки Красноярского экономического форума.
"Мы подпишем не только хартию, но и конкретные соглашения с крупными предприятиями. Хартия - это больше нравственный документ, это заявление о понимании особого значения вопросов экологии", - подчеркнул Толоконский на пресс-подходе перед подписанием документа.
Он также отметил, что хартия - открытый документ, к которому могут присоединиться и другие предприятия региона.
Красноярский экономический форум завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.