Россия может заключить на ЭКСПО в Харбине соглашения на $1 млрд

ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российские и китайские компании могут подписать на четвертом российско-китайском ЭКСПО соглашения на сумму, превышающую $1 млрд. Об этом заявил журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.

"Я приведу следующую статистику, которая относится к результатам прошлогоднего ЭКСПО, прошедшего в Екатеринбурге. Тогда ЭКСПО посетили 50 тыс. человек", - сказал он. "Было подписано договоров и контрактов на сумму $1 млрд. Мы надеемся, что на четвертом ЭКСПО этот показатель будет перекрыт", - добавил он.

Четвертое российско-китайское ЭКСПО пройдет в городе Харбин с 15 по 19 июня. В рамках предстоящего мероприятия планируется открыть павильон РФ, а также зону двустороннего сотрудничества. Ключевые мероприятия будут поделены на следующие группы: главные направления российско-китайского торгово-экономического взаимодействия, развитие регионального инвестиционного сотрудничества РФ и Китая, торговое партнерство предприятий России и КНР, индивидуальные мероприятия.

Первое российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, когда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

Третье ЭКСПО прошло в Екатеринбурге в июле прошлого года, на него прибыли представители более 300 китайских предприятий.