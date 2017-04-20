"Норникель" вложит в экологические проекты на севере Красноярского края 200 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" вложит до 2023 года в экологическую модернизацию производства на севере Красноярского края 200 млрд рублей. Об этом на площадке "Поколение-2030" Красноярского экономического форума сообщила статс-секретарь - вице-президент компании "Норильский никель" Елена Безденежных.

"До 2023 года компания вложит в экологические проекты более 250 млрд рублей, из них 200 млрд рублей придется на наши предприятия на севере Красноярского края, на наши основные активы", - рассказала Безденежных.

По ее словам, при проведении экологической модернизации будут использоваться передовые зарубежные технологии. "Сейчас технологии, разрабатываемые в России, несколько отстают в экологическом плане от зарубежных разработок", - пояснила Безденежных.

Красноярский экономический форум открывается сегодня и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.