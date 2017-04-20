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"Норникель" вложит в экологические проекты на севере Красноярского края 200 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 апреля, 7:29 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
По словам вице-президента компании "Норильский никель" Елены Безденежных, при проведении экологической модернизации будут использоваться передовые зарубежные технологии
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" вложит до 2023 года в экологическую модернизацию производства на севере Красноярского края 200 млрд рублей. Об этом на площадке "Поколение-2030" Красноярского экономического форума сообщила статс-секретарь - вице-президент компании "Норильский никель" Елена Безденежных.

"До 2023 года компания вложит в экологические проекты более 250 млрд рублей, из них 200 млрд рублей придется на наши предприятия на севере Красноярского края, на наши основные активы", - рассказала Безденежных.

По ее словам, при проведении экологической модернизации будут использоваться передовые зарубежные технологии. "Сейчас технологии, разрабатываемые в России, несколько отстают в экологическом плане от зарубежных разработок", - пояснила Безденежных.

Красноярский экономический форум открывается сегодня и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Арктика сегодня Красноярский экономический форум – 2017
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