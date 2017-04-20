Крым представил на ЯМЭФ-2017 крупные инвестпроекты в сфере жилищного строительства

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Республика Крым представила ряд новых инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства в ходе третьего Ялтинского международного инвестиционного форума (ЯМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

В числе крупнейших проектов, которые показали власти региона, строительство двух новых микрорайонов в Симферополе. В первом, получившем название "Жигулина роща", в перспективе смогут проживать порядка 20 тыс. человек, второй ("Город мира") рассчитан на 10 тыс. жителей. В двух районах, помимо жилых домов, инвесторы обещают построить школы и детские сады. Инвестиции в "Жигулину рощу" оцениваются в 17 млрд рублей (срок реализации - до 2020 года), а в "Город мира" - в 6 млрд рублей (в течение 12 лет).

Крупный жилой комплекс с рекреационными элементами планируют построить и в районе курортной Евпатории. Кроме жилых домов инвестор намерен возвести здесь отель, спа-комплекс, сеть ресторанов. На полях форума власти Крыма планируют подписать с компанией "Ривьера" меморандум о взаимопонимании по реализации этого проекта, рассказали на выставке.

Также на ЯМЭФ представлен проект строительства жилого микрорайона в Севастополе. Всего здесь на участке почти в 12 га планируется возвести 40 девятиэтажек и шесть шестнадцатиэтажных домов общей площадью 100 тыс. кв. м, где смогут жить около 2 тыс. семей. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей, сроки реализации не уточняются.

Организаторы выставки представили и проект строительства завода по производству стеклотары в Керчи, который позволит возродить стекольную промышленность на полуострове (объем инвестиций 2,3 млрд рублей), а также проект энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске за 40 млрд рублей. На выставке можно увидеть проекты создания в Крыму индустриальных парков, строительства Керченского моста и терминала аэропорта Симферополя.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.