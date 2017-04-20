Программа цифровой экономики РФ предварительно будет включать девять направлений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Программа развития цифровой экономики России предварительно будет включать девять направлений. Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах "РИФ+КИБ 2017".

"Пока весьма условное деление, сейчас этих направлений девять, но их может стать и больше, и меньше", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это и система управления самой программой, повышение эффективности госуправления с помощью цифровизации. Отдельно мы выделили блоки здравоохранения, образования и "умный город". Это не значит, что мы не будем заниматься культурой или транспортом, просто это то, где мы видим, что первоочередные шаги должны быть сделаны", - добавил он. Среди предварительно выделенных направлений программы также есть инфраструктура.

Никифоров отметил, что в конце мая "определенные контуры" программы будут представлены правительству РФ.

Цифровая экономика в России

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития своей цифровой экономики. Глава государства Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию поручил до 1 июня 2017 г. подготовить программу мер для развития цифровой экономики в РФ. Уже утвержден состав рабочей группы экономического совета при президенте по этому направлению.

Подготовка программы "Цифровая экономика" в России поручена правительству, сам документ готовит Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что программа развития цифровой экономики в России до 2025 г. может быть готова к июню этого года. При этом в России может быть создан единый фонд развития цифровой экономики, уточнял министр.

Проект программы цифровой экономики, как заявлял ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, будет представлен на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 1-3 июня. Дворкович пояснял, что под термином "цифровая экономика" следует понимать "цифровизацию основных сторон жизни, экономики, общества с целью улучшения качества, повышения конкурентоспособности". При этом, по словам вице-премьера, в случае цифровой экономики "любое определение условно, важны цели".

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отмечал, что основным показателем для оценки эффективности внедрения и развития в России цифровой экономики должен стать рост производительности труда.

По данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад мобильной экономики в ВВП России в 2016 г. составил 3,7%. Согласно прогнозам, к 2021 г. вклад мобильной экономики в экономический рост составит 7,5% , в то время как ее вклад в ВВП достигнет 4,7%.

Мобильная экономика включает в себя, в том числе, телекоммуникации, поставщиков оборудования, а также компании, которое используют мобильные приложения.

По предварительным данным РАЭК, экономика Рунета по итогам 2016 г. составила 2,8% ВВП России. В ассоциации пояснили, что, в отличие от мобильной экономики, экономика Рунета не включает в себя мобильную инфраструктуру.

Рабочие группы по цифровой экономике

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав рабочей группы экономического совета при президенте РФ, руководителями которой стали помощники президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щеголев. Как пояснял ТАСС один из участников группы - глава Фонда информационной демократии Илья Массух, эта группа будет "сводить воедино разные направления развития цифровой экономики России".

Помимо этого, Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России создала межведомственную рабочую группу по подготовке проекта программы развития цифровой экономики РФ, заявляли ТАСС в министерстве.

Сейчас, помимо самой программы "Цифровая экономика", есть инициативы по развитию такой экономики в России в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) и у Агентства стратегических инициатив (АСИ) - структур, которые не подчиняются правительству. Рабочая группа под руководством помощника президента РФ Игоря Щеголева "Интернет + экономика" также работает в этом направлении.