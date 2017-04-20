Глава Минкомсвязи поддержал идею перевода на электронные трудовые книжки

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров поддержал идею о переводе трудовых книжек в электронный вид. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российского интернет-форума "РИФ+КИБ 2017".
"Надо вообще все, что бумажное и архаичное, - все устранить", - сказал он.
Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается давно. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.
Минтруд сообщил о готовности рассмотреть предложения Сбербанка. В Роструде отметили, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. При этом профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовые книжки должны существовать параллельно.
По словам Никифорова, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа. Перевод в электронный вид стал стандартом для предоставления госуслуг, добавил он. "52% граждан получают госуслуги в электронном виде, скоро будет 70%", - отметил глава Минкомсвязи.
Электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг, добавил Никифоров. "Портал госуслуг у нас является точкой интеграции", - пояснил министр.