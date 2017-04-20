В парламенте Венето считают, что антироссийские санкции не приносят Европе ничего хорошего

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России в 2014 году, не приносят ничего хорошего ни РФ, ни Евросоюзу. Об этом заявил журналистам депутат регионального совета итальянской области Венето от партии "Лига Севера" Стефано Вальдегамбери на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, на форуме представлена практически вся Италия. "Здесь присутствуют и депутаты парламента, и представители регионов, и региональные депутаты, а также солидное представительство итальянского бизнеса, - пояснил он. - Это люди, которые имеют твердое намерение найти партнеров в России в самых разных секторах".

"Наше присутствие - политический шаг на уровне Европы, - указал Вальдегамбери. - Это свидетельство того, что мы не разделяем некоторые политические тенденции, которые существуют сегодня".

"Регион Венето выступает за то, чтобы все санкции в отношении России были отменены, а Крым стал свободным, - подчеркнул итальянский парламентарий. - Антироссийские санкции не приносят ничего хорошего ни России, ни Европейскому Союзу".

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.