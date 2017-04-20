Стартовый платеж аукциона на Эргинское месторождение увеличен до 7,4 млрд рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стартовый платеж аукциона на Эргинское нефтяное месторождение увеличен на 345 млн рублей и составляет сейчас 7,434 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

"Стартовый платеж - 7,434 млрд рублей", - сказал министр.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири 6 апреля был отменен так же внезапно, как был объявлен 27 марта - без видимых на то причин. Донской и глава Роснедр Евгений Киселев говорили, что это было связано с техническими ошибками в документации - в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд руб., который позже был актуализирован и увеличен на 1,75 млрд руб.

Предполагалось, что в новых условиях аукциона стартовый платеж увеличится на 200 млн руб.

Об интересе к аукциону заявляли "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл", Независимая нефтегазовая компания.

Эргинское нефтяное месторождение в ХМАО является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".