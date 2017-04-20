Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стартовый платеж аукциона на Эргинское месторождение увеличен до 7,4 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:25 UTC+3
Месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стартовый платеж аукциона на Эргинское нефтяное месторождение увеличен на 345 млн рублей и составляет сейчас 7,434 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

"Стартовый платеж - 7,434 млрд рублей", - сказал министр.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири 6 апреля был отменен так же внезапно, как был объявлен 27 марта - без видимых на то причин. Донской и глава Роснедр Евгений Киселев говорили, что это было связано с техническими ошибками в документации - в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд руб., который позже был актуализирован и увеличен на 1,75 млрд руб.

Предполагалось, что в новых условиях аукциона стартовый платеж увеличится на 200 млн руб.

Об интересе к аукциону заявляли "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл", Независимая нефтегазовая компания.

Эргинское нефтяное месторождение в ХМАО является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама