Смещение сроков строительства ЛДК в Красноярском крае связано с проведением экспертизы

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Перенос сроков начала строительства лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК) за $2 млрд в Енисейском районе Красноярского края с 2016 года на 2017-й был связан с изменением законодательства по проведению госэкспертизы. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор OOO "Сибирский лес" Сергей Малков.

"Перенос сроков строительства был связан с проектированием, изменением требований по проведению госэкспертизы. Из-за этого пришлось дополнительно потратить на доработку проекта 3-4 месяца", - пояснил Малков. По его словам, компания рассчитывает получить разрешение на строительство в июне этого года. Ранее региональный Минлесхоз сообщал, что запуск производства запланирован на 2-й квартал 2020 года. Завод будет выпускать 600 тыс. тон крафт-целлюлозы из хвойных пород деревьев и 330 тыс. растворимой целлюлозы из березы.

"$1,4 млрд - это заемные средства группы банков во главе с "Газпромбанком", $600 млн - это собственные средства, из них порядка $150 млн - это средства китайских инвесторов", - уточнил Малков. По его словам, привлечение средств ведется параллельно с получением всей разрешительной документации.

В 2015 году компания "Сибирский лес" и китайская компания China CAMC Engineering (входит в холдинг Sinomach) подписали на втором российско-китайском ЭКСПО рамочный контракт на строительство лесохимического комплекса в Красноярском крае стоимостью $2 млрд. Китайская сторона брала на себя обязательства по привлечению кредитного финансирования в банках КНР и функции генерального подрядчика. Тогда планировалось, что строительство начнется в 2016 году и завершится в 2019 году, однако в прошлом году оно не началось. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредителем ООО "Сибирский лес" является компания "Сайбервуд Холдинг Лтд", зарегистрированная на Кипре, уставной капитал ООО - 500 млн рублей.

Красноярский экономический форум стартовал в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.