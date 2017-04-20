"Дыра" в капитале московского Торгового городского банка превысила 6 млрд рублей

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского Торгового городского банка, у которого 13 марта ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 6,06 млрд рублей, следует из материалов "Вестника Банка России".
Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились в 4,5 раза - до 1,73 млрд руб. против 7,72 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют почти 7,8 млрд руб.
По данным ЦБ, Торговый городской банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 февраля 2017 г. занимала 231-е место в банковской системе РФ.