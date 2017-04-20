В Крыму более 80% резидентов СЭЗ представляют малый бизнес

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 80% резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма представляют малый и микро-бизнес. Об этом сообщил зампред Совета министров республики Виталий Нахлупин на секции "Банковский сектор - драйвер развития экономики Крыма" в рамках Ялтинского международного экономического форма (ЯМЭФ).

"Сегодня в рамках СЭЗ зарегистрировано 823 резидента и привлечено более 80 млрд рублей, создано 586 новых предприятий и 32 тыс. рабочих мест", - отметил он.

По словам Нухлупина, представители малого бизнеса республики сталкиваются со сложностями в получении кредитов под оборотные средства, так как на территории Крыма работает ограниченное количество российских банков, и не все компании полностью перестроилось на новые стандарты отечественных банковских игроков.

"Компании, которые активно участвуют в экономическом развитии республики, сегодня имеют определенные проблемы с получением оборотных средств. Кроме того, крымскому бизнесу нужно понять стандарты российских банков, но изменения несущественные", - подчеркнул Нахлупин.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.