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Корпорация развития Крыма проведет ревизию заключенных соглашений с инвесторами

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:58 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Процедура привлечения инвестиций в республику не дала должного эффекта, отметил гендиректор корпорации
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Республики Крым проведет ревизию соглашений с инвесторами, которые были заключены с 2014 по 2016 год. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Олег Морозов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По его словам, такое решение было принято из-за того, что процедура привлечения инвестиций в республику за этот период не дала должного эффекта. "Мы проведем мониторинг соглашений, которые были заключены с инвесторами с 2014 по 2016 годы, и направим рекомендации в Министерство экономического развития", - сказал Морозов.

Кроме того, Морозов отметил, что для инвесторов в Крыму будут введены "фильтры", а основным критерием при отборе будет являться их платежеспособность. "Также мы будем делить проекты на ключевые, значимые и стратегические с точки зрения их направлений", - добавил гендиректор.

"На территории Крыма в период с 2017 по 2020 год будут также созданы два индустриальных парка, проектно-изыскательские работы по ним уже завершены. Инвесторы в парках будут обладать льготами - на время строительства объектов с них не будет взиматься арендная плата за землю, а также к ним будут применяться те же преференции, что и в других технопарках страны", - сообщил Морозов, уточнив, что парк в Феодосии уже заполнен инвесторами на 55%, "в основном это корпорации из материковой России, которые локализуют производство".

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, участие в нем принимают не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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