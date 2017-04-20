В Евпатории планируют запустить производство спортивных самолетов

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские авиастроители планируют запустить производство двухместных спортивных самолетов в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского международного экономического форума, в ходе которого был представлен макет нового летательного аппарата.
"Промышленно-инвестиционный комплекс "Вектор" на выставке (инвестиционных проектов Крыма - прим. ТАСС) представил макет летательного аппарата SM-50, производство которого планируется организовать в Евпатории. В перспективе новый спортивно-тренировочный самолет из композитных материалов должен заменить в России советский Як-52", - говорится в сообщении.
Ожидается, что двухместный SM-50 выполнит тестовые полеты до конца 2017 года. Когда может быть запущено производство, не уточняется.
Промышленно-инвестиционный комплекс "Вектор" ведет разработки по таким направлениям, как авиастроение, приборостроение, машиностроение, воздушное патрулирование и охрана.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.