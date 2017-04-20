ЦБ отмечает интерес крупных эмитентов РФ к размещению бондов в юанях

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России отметил интерес крупных российских корпоративных эмитентов к размещению облигаций в юанях на Московской бирже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на расширеной коллегии Минфина РФ.
"На наш взгляд, выпуск суверенных облигаций, номинированных в юанях, даст ориентир заимствованиям для выпуска бумаг российских корпоративных эмитентов. Мы уже сейчас видим интерес к этому механизму со стороны крупных российских эмитентов. Мы находимся во взаимодействии с Национальным банком Китая, и препятствий для размещения сейчас нет", - сказала она.
Ранее сообщалось о планах Минфина РФ разместить в 2016 г. ОФЗ в юанях на внутреннем российском рынке объемом до $1 млрд. Позже министерство скорректировало свои планы на 2017 г. При этом, как отмечалось ранее, инфраструктура финансового рынка РФ полностью готова для такого размещения.
В начале 2017 года "Русал" зарегистрировал проспект эмиссии бондов, номинированных в юанях, общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. Таким образом "Русал" станет первым российским эмитентом на долговом рынке КНР.