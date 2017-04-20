Расходы Москвы на 2017 год вырастут почти на 100 млрд руб. в связи с реновацией пятиэтажек

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Расходная часть бюджета города Москвы будет увеличена почти на 100 млрд руб. в связи с подготовительными мероприятиями по реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Соответствующий законопроект внесен мэром Москвы на рассмотрение Московской городской думы.
"Для осуществления реновации жилищного фонда необходимо выполнение подготовительных мероприятий: формирование земельных участков для обеспечения строительства новых домов, подготовка дополнительных площадок для строительства (точечные стартовые дома в кварталах реновации, свободные территории в границах кварталов реновации и на прилегающих к ним территориях, территории комплексного развития), выполнение предпроектных и проектных работ и их финансирование. В связи с этим предлагается увеличить объем средств (расходной части) на 2017 год в размере 96,5 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, расходы бюджета Москвы на 2017 год составят 2,073 трлн руб., дефицит вырастет до 314 млрд рублей. Доходная часть не изменится и составит почти 1,76 трлн рублей.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти уже готовы выделить порядка 300 млрд рублей.
В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.