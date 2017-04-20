Крым до конца года может продать принадлежащие республике санатории

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма могут до конца года продать ряд санаториев, которые находятся в собственности республики. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Мельников на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы не завтра выходим на рынок и не завтра их продаем, но в течение года - это наша задача, - сообщил он. - Мы находимся в самой начальной стадии - стадии показа. Динамика общения с инвесторами показывает, что интерес все больше и больше, потому что санатории как отдельные объекты в Крыму не позиционировались до сих пор на рынке. Число людей, которые их смотрят, увеличивается из недели в неделю".

Мельников также назвал продажу санаториев приоритетной для республики. "С точки зрения приоритетов для нас это продажа санаториев. Цена должна устроить республику, потому что по бросовым ценам мы не собираемся продавать, но она должна устроить и инвестора. Вот нащупывание этого (баланса) - процесс, который займет весь летний сезон", - пояснил министр.

Ранее Мельников сообщал, что крымские власти совместно с Корпорацией развития Республики Крым рассчитывают найти инвесторов для 11 санаториев - государственных бюджетных учреждений (ГБУ), которые для этих целей передали от Минздрава региона в ведение Министерства экономического развития республики. В список вошли санатории "Прибой", "Солнечный", "Пионер", "Юность", "Ай-Тодор", "Алупка", "Родина", "Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко", "Предгорный", "Противотуберкулезный санаторий имени Чехова", "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк".

Это решение, по словам Мельникова, означает "начало подготовки этих 11 санаториев к реализации либо инвестиционных проектов в той или иной форме, либо по сути к приватизации и вхождению в рынок". Он не исключил, что основная часть имущественных комплексов будет продана на конкурсной основе.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, участие в нем принимают не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.